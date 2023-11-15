Компания Rocksteady представила обширный геймплейный ролик предстоящего экшена Suicide Squad: Kill the Justice League

Компания Rocksteady представила новый взгляд на предстоящий экшен с живым сервисом, раскрыв подробности сюжета, в котором печально известная "Группа Икс" противостоит своим коллегам-героям.

Как было показано в предыдущих трейлерах, действие игры Suicide Squad происходит после того, как Лига Справедливости совершает неудачную атаку на Брэниака, в результате чего их сознание оказывается под контролем, что дает инопланетному супергению серьезное тактическое преимущество при нападении на Метрополис.

Как остановить несколько ходячих орудий массового поражения? Призвав команду суперзлодеев из "черных оперативников", которые должны уничтожить героев и тем самым подставить свои шеи под удар, если они хотят получить досрочное освобождение.

Suicide Squad: Kill the Justice League с момента анонса несколько раз откладывалась, и первоначально она должна была выйти в мае. В апреле Rocksteady объявила, что выход игры откладывается на несколько месяцев - до 2 февраля 2024 года.

За все годы разработки игры ее практически не было видно. Последней крупной демонстрацией игрового процесса стала расширенная демонстрация игры на трансляции State of Play для PlayStation в феврале 2023 года.

В нем были более подробно показаны элементы живого сервиса игры, и хотя этот ролик вызвал негативную реакцию, Warner Bros. видит в нем выгодную возможность удвоить популярность сетевых элементов.