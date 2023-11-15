Компания Rocksteady представила обширный геймплейный ролик предстоящего экшена Suicide Squad: Kill the Justice League

Компания Rocksteady представила новый взгляд на предстоящий экшен с живым сервисом, раскрыв подробности сюжета, в котором печально известная "Группа Икс" противостоит своим коллегам-героям.
Как было показано в предыдущих трейлерах, действие игры Suicide Squad происходит после того, как Лига Справедливости совершает неудачную атаку на Брэниака, в результате чего их сознание оказывается под контролем, что дает инопланетному супергению серьезное тактическое преимущество при нападении на Метрополис.
Как остановить несколько ходячих орудий массового поражения? Призвав команду суперзлодеев из "черных оперативников", которые должны уничтожить героев и тем самым подставить свои шеи под удар, если они хотят получить досрочное освобождение.
Suicide Squad: Kill the Justice League с момента анонса несколько раз откладывалась, и первоначально она должна была выйти в мае. В апреле Rocksteady объявила, что выход игры откладывается на несколько месяцев - до 2 февраля 2024 года.
За все годы разработки игры ее практически не было видно. Последней крупной демонстрацией игрового процесса стала расширенная демонстрация игры на трансляции State of Play для PlayStation в феврале 2023 года.
В нем были более подробно показаны элементы живого сервиса игры, и хотя этот ролик вызвал негативную реакцию, Warner Bros. видит в нем выгодную возможность удвоить популярность сетевых элементов.
Как жалко что ресурсы и время такой талантливой студии потрачены на такое .Они хоть представляют какой их ждет провал
Херли они улыбаются и выглядят такими счастливыми, видно же, что их новая игра лажа какаята.
Если они отключили hud это еще не значит, что в игре убрали уровни, цифры урона и естественно магазин, от которых они и получили свой заслуженный хейт.
А после новости где генеральный директор DC сказал, что все их игры будут ориентироваться на сервисную модель, то у нас явно будет игра вынуждающая тебя как-то проводить в ней время ради провождения времени.
неужели разработчики не понимают что это провал полнейший. Вообще далеки от того что ждут от рокстеди фанаты.Мне кажется фанаты рады были продолжению бэтмена на подобии arkham knight, в мрачном открытом мире
Это ужасно...
Я жду выхода этой игры чтобы посмотреть как WB собирается банить сервера в РФ и Белорусии. После их выходки с МК1 с ними уже всë понятно.
Мне нравится лишь сама идея Отряда самоубийц... но геймплей их утащит на дно. Эх.. а надо то всего было делать по типу Бэтмена... Ну и вместо этого сраного Брэниака придумать что ниб другое..- мочить сотни этих инопланетян -нет никакого интереса.
прям реально отряд самоубийц, разрабы убьют вселенную arkham в плохом смысле. arkham universe R.I.P 2009-2024
"Ну пожалуйста, купите!"
Ага какие то лохи без супер силы уделают флеша и супа
будет круто конечно,если будет похожа на стражей,но скорее всего это не так...
И блин какого фига Харля лыбится,смеётся и пользуется гаджетами Бэтса,если ненавидит его из-за смерти Джокера?Мне это в длс к кнайту не нравилось,а тут скорее всего вообще забудут.А ведь были надежды из-за длс к сити про сломанную Харли...
выглядит как фуфло( верните легендарную студию...