Костюм Харли Квинн из Batman: Arkham Knight для Suicide Squad: Kill the Justice League подвергся цензуре

Костюм Харли Квинн из Batman: Arkham Knight для Suicide Squad: Kill the Justice League, который будет добавлен во втором сезоне игры, подвергся цензуре.
Студия Rocksteady, занимавшейся разработкой как Batman: Arkham Knight, так и недавно выпущенной Suicide Squad: Kill the Justice League, решила немного изменить дизайн костюма злодейки: теперь вырез груди Квинн значительно меньше, чем он был в игре девятилетней давности:
Некоторые игроки, заметив это, обвинили разработчиков игры в двойных стандартах - они не против раздевать мужских персонажей игры, оставляя тех лишь в одних трусах (как это, к примеру, случилось с Капитаном Бумерангом), но при этом не желают показывать безобидный вырез груди женщины. Но, как говорится: "впрочем, ничего нового".
Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в феврале этого года на PC и консолях текущего поколения и получила неоднозначные отзывы. Игра не оправдала ожиданий своего издателя в лице Warner Bros. Games, что привело к урезанию ее поддержки, а также, по слухам, перевода основной части студии на разработку "режиссерской версии" одиночной игры Hogwarts Legacy.
Да надо было в хиджаб нарядить, а то мало ли кто еще порвется
Что ещё можно ожидать о упоротых.
Харли из Batman AK лучшая. Обожаю этот образ.
Увы, так и до паранджи недолго.
Игры от WB это как плохие игры от юбисофт, только еще хуже.
Оградили детей и подростков от созерцания характерных черт женской фигуры. В нынешней левацкой Америке удивительным образом сочетается агрессивное навязывание извращений с тотальным подавлением любых проявлений нормальной сексуальности. Остаётся надеяться только на то, что с возвращением Моего президента Трампа вся эта Гомопуритания на наших экранах поутихнет, а вместо содомии и цензуры будет только цензура. Щекастую ряху бодипозитивной моржихи Элой терпеть куда легче, чем милующихся дартаньянов, фехтующих на кожаных шпагах.
Игрочки после пары азиатских релизов было подумали, что наступает новая эра светлого, незамутненного женского тела, а их опять туда. В суровую американскую реальность.
Других проблем то у игры нет, угу. Сомневаюсь что они после этого добавят ещё более развратный костюм, как это сделали базированые гигачады из Shift Up.