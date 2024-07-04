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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 439 оценок

Костюм Харли Квинн из Batman: Arkham Knight для Suicide Squad: Kill the Justice League подвергся цензуре

Your Hair is Beautiful

Костюм Харли Квинн из Batman: Arkham Knight для Suicide Squad: Kill the Justice League, который будет добавлен во втором сезоне игры, подвергся цензуре.

Студия Rocksteady, занимавшейся разработкой как Batman: Arkham Knight, так и недавно выпущенной Suicide Squad: Kill the Justice League, решила немного изменить дизайн костюма злодейки: теперь вырез груди Квинн значительно меньше, чем он был в игре девятилетней давности:

Некоторые игроки, заметив это, обвинили разработчиков игры в двойных стандартах - они не против раздевать мужских персонажей игры, оставляя тех лишь в одних трусах (как это, к примеру, случилось с Капитаном Бумерангом), но при этом не желают показывать безобидный вырез груди женщины. Но, как говорится: "впрочем, ничего нового".

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в феврале этого года на PC и консолях текущего поколения и получила неоднозначные отзывы. Игра не оправдала ожиданий своего издателя в лице Warner Bros. Games, что привело к урезанию ее поддержки, а также, по слухам, перевода основной части студии на разработку "режиссерской версии" одиночной игры Hogwarts Legacy.

-13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
GraF68ru

Да надо было в хиджаб нарядить, а то мало ли кто еще порвется

4
saa0891

Что ещё можно ожидать о упоротых.

Спойлер
4
Евгений Кондратенко

Харли из Batman AK лучшая. Обожаю этот образ.

2
Олег Дудин

Увы, так и до паранджи недолго.

2
Гемор

Игры от WB это как плохие игры от юбисофт, только еще хуже.

1
Раб дергающихся пикселей

Оградили детей и подростков от созерцания характерных черт женской фигуры. В нынешней левацкой Америке удивительным образом сочетается агрессивное навязывание извращений с тотальным подавлением любых проявлений нормальной сексуальности. Остаётся надеяться только на то, что с возвращением Моего президента Трампа вся эта Гомопуритания на наших экранах поутихнет, а вместо содомии и цензуры будет только цензура. Щекастую ряху бодипозитивной моржихи Элой терпеть куда легче, чем милующихся дартаньянов, фехтующих на кожаных шпагах.

0
Ой извините

Игрочки после пары азиатских релизов было подумали, что наступает новая эра светлого, незамутненного женского тела, а их опять туда. В суровую американскую реальность.

0
Ziyter7

Других проблем то у игры нет, угу. Сомневаюсь что они после этого добавят ещё более развратный костюм, как это сделали базированые гигачады из Shift Up.

-2