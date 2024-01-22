Костюмы, пушки и контент эндгейма: новый дневник разработчиков Suicide Squad: Kill The Justice League

Недавно разработчики из студии Rocksteady подробно рассказали о том, что ожидает игроков в эндгейме Suicide Squad: Kill The Justice League. Авторы этого экшена среди злодеев подготовили огромное количество испытаний с уникальными наградами и активностями. Пришло время не только узнать об игровом контенте после прохождения основного сюжета, но и увидеть его лично.

Студия Rocksteady Studios опубликовала уже третий дневник разработчиков, в котором представила содержимое эндгейма в Suicide Squad: Kill The Justice League. Авторы игры стремились расширить привычные возможности игроков, поэтому даже после завершения всех основных миссий в игре будет, чем заняться. Специально для этого на релизе игры будут представлены целая серия дополнительных испытаний, а также второстепенные квесты с наградами и собственными локальными историями. Весь контент эндгейма будет бесплатным для всех игроков, и, кроме того, его будут расширять и пополнять новыми возможностями вместе с обновлениями.

Более подробно об эндгейме в Suicide Squad: Kill The Justice League мы уже рассказали в отдельной статье.

Релиз игры запланирован на следующий месяц. На уничтожение Лиги Справедливости в роли известных злодеев DC можно будет отправиться 2 февраля на ПК и консолях.