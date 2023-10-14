Мир Suicide Squad: Kill the Justice League может оказаться вдвое больше чем в Arkham Knight ©

В социальных сетях появились предполагаемые подробности Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios. Информация касается внутриигровой механики, контента после запуска и цен, при этом предполагается, что мир игры будет в два раза больше Готэма из Batman Arkham Knight.

Согласно профилю "GamingLeaksandRumours" на Reddit, подробности были раскрыты во время демонстрации внутреннего трейлера. Сообщение было проверено модерацией и в настоящее время классифицируется как "легитимное". Судя по всему, в финальной версии Suicide Squad будет динамическая погода в реальном времени (с циклом дня и ночи), Метрополис, превышающий по размерам Готэм из Arkham Knight, и система переключения между персонажами в одиночном режиме.

Также, по слухам, в игре будет реализована свобода игрового процесса для каждого из четырех героев, запланирован пост-релизный контент на первый год и поддержка сетевого кооператива. Каких-либо подробностей о микротранзакциях или наличии встроенной функции получения ускоренного XP упомянуто не было.

Еще одним важным нюансом является ее цена. Всего в цифровых магазинах будет доступно два издания: Deluxe за £99,99 и Standard за £69,99. Из них только самое дорогое будет предоставлять трехдневный ранний доступ, очки Battle Pass и дополнительные костюмы.

Стоит отметить, что эта информация не подтверждена компанией Rocksteady. Поэтому все эти сведения следует рассматривать как слухи.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox и PC.