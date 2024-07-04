Мисс Фриз присоединится к Suicide Squad: Kill the Justice League во втором сезоне

Warner Bros. нарушила молчание и поделилась подробностями о втором сезоне Suicide Squad: Kill The Justice League. Фанаты игры могут отметить в календарях 11 июля — именно в этот день начнётся новый этап приключений Отряда Самоубийц.
Второй сезон будет разделен на два эпизода, каждый из которых обещает привнести свежий контент и новые испытания:
- Эпизод 3: «Замёрзшие сердца» (Frozen Hearts)
- Эпизод 4: «Зима» (Winter) — межсезонное обновление
Главной звездой нового сезона станет Мисс Фриз — новый играбельный персонаж, о появлении которого датамайнеры сообщали ещё в мае.
Помимо нового персонажа, разработчики подготовили ещё ряд обновлений:
- Новое оружие для борьбы с суперзлодеями
- Дополнительные босс-битвы с Брэйниаком
- Обновлённая версия Метрополиса
- Новые миссии в рамках Combat Incursions
- Обновление боевого пропуска с новыми наградами
Несмотря на доступность Suicide Squad: Kill The Justice League на нескольких платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, — игра не смогла завоевать широкую популярность среди геймеров. Особенно показательна ситуация в Steam, где онлайн не дотягивает даже до 500 игроков одновременно.
Я думал этого чела взяли за основу образа