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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 439 оценок

Мисс Фриз присоединится к Suicide Squad: Kill the Justice League во втором сезоне

Lunersun
Новости

Warner Bros. нарушила молчание и поделилась подробностями о втором сезоне Suicide Squad: Kill The Justice League. Фанаты игры могут отметить в календарях 11 июля — именно в этот день начнётся новый этап приключений Отряда Самоубийц.

Второй сезон будет разделен на два эпизода, каждый из которых обещает привнести свежий контент и новые испытания:

  • Эпизод 3: «Замёрзшие сердца» (Frozen Hearts)
  • Эпизод 4: «Зима» (Winter) — межсезонное обновление

Главной звездой нового сезона станет Мисс Фриз — новый играбельный персонаж, о появлении которого датамайнеры сообщали ещё в мае.

Помимо нового персонажа, разработчики подготовили ещё ряд обновлений:

  • Новое оружие для борьбы с суперзлодеями
  • Дополнительные босс-битвы с Брэйниаком
  • Обновлённая версия Метрополиса
  • Новые миссии в рамках Combat Incursions
  • Обновление боевого пропуска с новыми наградами

Несмотря на доступность Suicide Squad: Kill The Justice League на нескольких платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, — игра не смогла завоевать широкую популярность среди геймеров. Особенно показательна ситуация в Steam, где онлайн не дотягивает даже до 500 игроков одновременно.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BluntZebulon

Я думал этого чела взяли за основу образа

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