Мнения игроков, участвовавших в альфа-тестировании Suicide Squad Kill the Justice League, разделились

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет всего через несколько недель, и предстартовая атмосфера вокруг игры не была особенно позитивной. Многих фанатов оттолкнули элементы живого сервиса игры, а некоторые практические обзоры журналистов оказались на удивление резкими. Еще в ноябре Rocksteady Studios провела закрытое альфа-тестирование, при этом весь контент находился под соглашением о неразглашении, но неожиданно это соглашение было отменено, что позволило фанатам поделиться своими впечатлениями. Вот что рассказали Rocksteady о своем решении снять эмбарго…

«Еще в ноябре мы провели закрытый альфа-тест Suicide Squad: Kill the Justice League, где игроки согласились на соглашение о неразглашении и получили возможность ознакомиться с ранней частью игры. Теперь, когда появилось больше новостей об игре, мы больше не соблюдаем часть соглашения о неразглашении и позволяем игрокам рассказывать о своем опыте, полученном в закрытом альфа-тестировании. Мы услышали просьбы сообщества и хотим дать игрокам возможность обсудить, каково это исследовать Метрополис в роли Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул. Замечательным игрокам, которые тестировали игру, пожалуйста, не стесняйтесь рассказывать и писать о своих впечатлениях от игрового процесса».

Кажется совершенно очевидным, что это попытка Rocksteady и Warner Bros. Interactive перенаправить волну в надежде, что альфа-тестеры будут более позитивными, чем журналисты или те, кто просто смотрел трейлеры. Впрочем, это не совсем получилось. Честно говоря, большинство ответов в Твиттере были весьма положительными, но фанатам легче манипулировать этой платформой. Между тем, реакция на Reddit и форумах ResetEra была более неоднозначной.

Хотя в целом единого мнения нет, похоже, что большинству альфа-тестеров понравились разрушающие гравитацию путешествия «Отряда самоубийц», характеристики его антигероев и острые шутки между ними. Мнения по поводу боя, кажется, разделились: некоторым он нравится, а другим на удивление трудно в него вступить. Пожалуй, наиболее критикуемым элементом является дизайн миссий и мира, который многие считают скучным и устаревшим. Конечно, элементы GaaS тоже не пользуются особой любовью.

Так что да, похоже, что Suicide Squad: Kill the Justice League суждено вызвать разногласия, но подавляющий негатив, окружающий игру в последние несколько недель, возможно, не совсем оправдан. Есть множество альфа-тестеров, которым игра понравилась.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PS5 .