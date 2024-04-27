На дно: среднесуточный онлайн Suicide Squad достиг новой минимальной отметки в 200 игроков

Онлайн у игры Suicide Squad: Kill the Justice League продолжает неумолимо двигаться к полному отсутствию игроков. Такими темпами, в скором времени игра действительно может стать синглплеерной, но немного не так, как это планировала сделать Warner Bros.
С релиза игры прошло всего 2,5 месяца, разработчики уже выпустили первый сезон с Джокером, но игре это нисколько не помогло. Согласно статистике SteamDB, последние дни выдались для Отряда Самоубийц особенно удручающими - среднесуточный онлайн составил всего 200 игроков, при этом в отдельные часы в игре можно было встретить и вовсе не более 100 игроков.
Остается решительно непонятно для кого и для чего студия Warner Bros. собирается продолжать делать сезоны и поддерживать игру. Предыдущая игра Rocksteady, Batman: Arkham Knight, даже спустя 9 лет после выхода и будучи полностью синглплеерной игрой, по-прежнему насчитывает около 1,5 тысяч игроков в сутки.
Наконец-то достойный противник
Тем временем, WB: "Больше, ещё игр сервисов!"
хорошей игре хороший онлайн - это не про это дно)
Вот вам и мода на онлайн дрочильни. Вместо того чтобы делать востребованную игроками игру про бэтмена 7 лет трудились над этим шлаком. Думали так: зачем нам продажа 20млн копий, лучше продадим 3 и будем сосать из них бабки продавая всякую донатную шляпу. Но фокус не прошел.
Это позорище ёбаное, она не достойна быть частью серии игр Arkham.
Чет вспомнилось
Как же так вышло?
Поддержка завянет очень быстро,что-то мне подсказывает ,что жадная WB уже сейчас хочет всё выключить.Rocksteady позорники,сами оказались на ссаной лавке под дождём,только пистолет в своей руке.)
Успех он такой 🤣🤣🤣