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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.2 422 оценки

На дно: среднесуточный онлайн Suicide Squad достиг новой минимальной отметки в 200 игроков

AceTheKing
Новости

Онлайн у игры Suicide Squad: Kill the Justice League продолжает неумолимо двигаться к полному отсутствию игроков. Такими темпами, в скором времени игра действительно может стать синглплеерной, но немного не так, как это планировала сделать Warner Bros.

С релиза игры прошло всего 2,5 месяца, разработчики уже выпустили первый сезон с Джокером, но игре это нисколько не помогло. Согласно статистике SteamDB, последние дни выдались для Отряда Самоубийц особенно удручающими - среднесуточный онлайн составил всего 200 игроков, при этом в отдельные часы в игре можно было встретить и вовсе не более 100 игроков.

Остается решительно непонятно для кого и для чего студия Warner Bros. собирается продолжать делать сезоны и поддерживать игру. Предыдущая игра Rocksteady, Batman: Arkham Knight, даже спустя 9 лет после выхода и будучи полностью синглплеерной игрой, по-прежнему насчитывает около 1,5 тысяч игроков в сутки.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
BAZKIN
10
luVol

Наконец-то достойный противник

9
Stas776

Тем временем, WB: "Больше, ещё игр сервисов!"

8
1barac9U7ada7

хорошей игре хороший онлайн - это не про это дно)

3
Velikiy Guru

Вот вам и мода на онлайн дрочильни. Вместо того чтобы делать востребованную игроками игру про бэтмена 7 лет трудились над этим шлаком. Думали так: зачем нам продажа 20млн копий, лучше продадим 3 и будем сосать из них бабки продавая всякую донатную шляпу. Но фокус не прошел.

3
Dragon253

Это позорище ёбаное, она не достойна быть частью серии игр Arkham.

2
Kvizac Haderah

Чет вспомнилось

Спойлер
1
Rey4rtRO

Как же так вышло?

1
Serj77777

Поддержка завянет очень быстро,что-то мне подсказывает ,что жадная WB уже сейчас хочет всё выключить.Rocksteady позорники,сами оказались на ссаной лавке под дождём,только пистолет в своей руке.)

0
Punisher1

Успех он такой 🤣🤣🤣

0