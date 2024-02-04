На Metacritic открылись пользовательские обзоры на Suicide Squad - пользователи ставят игре 4 балла

36-часовой период ожидания после релиза Suicide Squad: Kill the Justice League завершился и на сайте-агрегаторе оценок Metacritic стали появляться пользовательские обзоры на игру. В отличии от Steam, где проекту каким-то образом пока что удается удерживать довольно высокий рейтинг обзоров (85% на момент написания новости, правда он продолжает постепенно падать). На Metacritic игра получает очень низкие оценки от игроков, даже ниже чем от критиков.
В то время как критики оценили игру на 62 балла, пользователи оказались менее благосклонны к проекту: средний балл от игроков составил 4 балла из 10. Пользователи критикуют буквально всё: скучные побочные квесты, отвратительный интерфейс, скучный геймплей с зачисткой районов и одинаковым отстрелом врагов на протяжении всей игры, невзрачный город, но больше всего по разработчикам прошлись за то, что они сделали с культовым героем, испортив отличное завершение сюжета для Бэтмена в Batman: Arkham Knight. Издателю же досталось за уничтоженную студию, которую заставили много лет делать очередную игру-сервис.
По всей видимости, можно уже сейчас ставить крест на всех надеждах Warner Bros. по многолетней поддержке игры - проекты с такой ужасной прессой и отзывами долго не живут, тем более что пиковый онлайн даже на релизе составил всего 13 тысяч игроков.
Справедливый вердикт провальному проекту.
Лишь бы Метакритик не потёр теперь обзоры, а то издатель может разныться и сослаться на их любимый мифический "ревью-бомбинг". Хотя тут очевидно что игра просто сервисный кал, вот и получает соответствующие оценки.
Разработчикам игры отказала элементарная логика. Ну, не получилась у них игра в плане геймплея. Плохо, конечно, но такое случается. Но тогда нужно вытягивать игру за счёт других моментов. Я уверен, сделай, к примеру, разработчики Чудо-женщину привлекательной, а тем единственным героем, кто не поддался контролю - именно Бэтмена (что исключило бы позорную смерть), негативная реакция со стороны игроков была бы гораздо меньше.
Только конченные сценаристы могли написать такое, что Аманда Уоллер, которая работает на правительство, позволила бы
четырем бомжам убить величайших героев Земли, вместо того чтобы захватить их и
со временем привести в чувство, тем более что ЧЖ это уже частично удалось сделать.
От дальнейших инопланетных угроз тоже будет Харли Квинн с битой защищать?
Сюжет писали сценарные импотенты.
Откуда в стиме столько положительных отзывов ?
Это дебилы или боты или и то и другое разом ?
Это люди которые рельно купили игру, и реально в нее играют, а не оскорбленные обиженки которые ничего об игре не знают, кроме того что им скормили хейтеры
https://www.youtube.com/shorts/UwkIdkueAxM
За Бэтса не простим. Горите в аду, ворнеры и рокстеди.
Супермена больше жаль, всетаки последний сын криптона, но я де не ною. да и игра как бы про убийство лиги
А что такое ? Игру делали для сжв борцов ? Ну пусть они и покупают
а с чего такие выводы позволь уточнить
Так нет, наоборот, жестко, брутально, бескопромисно. Настоящим гигачадам нравится, сжв обиженки строчат негативные отзывы
Marvel's Avengers ничему не научил в своё время, вот и WB решили наступить на те же грабли.
111111111000000000 вердикт оправдан