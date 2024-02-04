на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.6 325 оценок

На Metacritic открылись пользовательские обзоры на Suicide Squad - пользователи ставят игре 4 балла

AceTheKing
Новости

36-часовой период ожидания после релиза Suicide Squad: Kill the Justice League завершился и на сайте-агрегаторе оценок Metacritic стали появляться пользовательские обзоры на игру. В отличии от Steam, где проекту каким-то образом пока что удается удерживать довольно высокий рейтинг обзоров (85% на момент написания новости, правда он продолжает постепенно падать). На Metacritic игра получает очень низкие оценки от игроков, даже ниже чем от критиков.

В то время как критики оценили игру на 62 балла, пользователи оказались менее благосклонны к проекту: средний балл от игроков составил 4 балла из 10. Пользователи критикуют буквально всё: скучные побочные квесты, отвратительный интерфейс, скучный геймплей с зачисткой районов и одинаковым отстрелом врагов на протяжении всей игры, невзрачный город, но больше всего по разработчикам прошлись за то, что они сделали с культовым героем, испортив отличное завершение сюжета для Бэтмена в Batman: Arkham Knight. Издателю же досталось за уничтоженную студию, которую заставили много лет делать очередную игру-сервис.

По всей видимости, можно уже сейчас ставить крест на всех надеждах Warner Bros. по многолетней поддержке игры - проекты с такой ужасной прессой и отзывами долго не живут, тем более что пиковый онлайн даже на релизе составил всего 13 тысяч игроков.

15
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Tiger Goose

Справедливый вердикт провальному проекту.

20
AceTheKing

Лишь бы Метакритик не потёр теперь обзоры, а то издатель может разныться и сослаться на их любимый мифический "ревью-бомбинг". Хотя тут очевидно что игра просто сервисный кал, вот и получает соответствующие оценки.

3
Tiger Goose AceTheKing

Разработчикам игры отказала элементарная логика. Ну, не получилась у них игра в плане геймплея. Плохо, конечно, но такое случается. Но тогда нужно вытягивать игру за счёт других моментов. Я уверен, сделай, к примеру, разработчики Чудо-женщину привлекательной, а тем единственным героем, кто не поддался контролю - именно Бэтмена (что исключило бы позорную смерть), негативная реакция со стороны игроков была бы гораздо меньше.

2
AceTheKing Tiger Goose

Только конченные сценаристы могли написать такое, что Аманда Уоллер, которая работает на правительство, позволила бы

Спойлер

четырем бомжам убить величайших героев Земли, вместо того чтобы захватить их и
со временем привести в чувство, тем более что ЧЖ это уже частично удалось сделать.

От дальнейших инопланетных угроз тоже будет Харли Квинн с битой защищать?

Сюжет писали сценарные импотенты.

1
Grimnebulin

Откуда в стиме столько положительных отзывов ?

Это дебилы или боты или и то и другое разом ?

2
Freund Benno Grimnebulin

Это люди которые рельно купили игру, и реально в нее играют, а не оскорбленные обиженки которые ничего об игре не знают, кроме того что им скормили хейтеры

-2
vertehwost

https://www.youtube.com/shorts/UwkIdkueAxM

8
WittyOrvilleton

За Бэтса не простим. Горите в аду, ворнеры и рокстеди.

1
Freund Benno

Супермена больше жаль, всетаки последний сын криптона, но я де не ною. да и игра как бы про убийство лиги

0
Сергей Olyva

А что такое ? Игру делали для сжв борцов ? Ну пусть они и покупают

1
vanтт

а с чего такие выводы позволь уточнить

-1
Freund Benno

Так нет, наоборот, жестко, брутально, бескопромисно. Настоящим гигачадам нравится, сжв обиженки строчат негативные отзывы

0
warp 37

Marvel's Avengers ничему не научил в своё время, вот и WB решили наступить на те же грабли.

1
dmitrii-apollo

111111111000000000 вердикт оправдан

0