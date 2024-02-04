На Metacritic открылись пользовательские обзоры на Suicide Squad - пользователи ставят игре 4 балла

36-часовой период ожидания после релиза Suicide Squad: Kill the Justice League завершился и на сайте-агрегаторе оценок Metacritic стали появляться пользовательские обзоры на игру. В отличии от Steam, где проекту каким-то образом пока что удается удерживать довольно высокий рейтинг обзоров (85% на момент написания новости, правда он продолжает постепенно падать). На Metacritic игра получает очень низкие оценки от игроков, даже ниже чем от критиков.

В то время как критики оценили игру на 62 балла, пользователи оказались менее благосклонны к проекту: средний балл от игроков составил 4 балла из 10. Пользователи критикуют буквально всё: скучные побочные квесты, отвратительный интерфейс, скучный геймплей с зачисткой районов и одинаковым отстрелом врагов на протяжении всей игры, невзрачный город, но больше всего по разработчикам прошлись за то, что они сделали с культовым героем, испортив отличное завершение сюжета для Бэтмена в Batman: Arkham Knight. Издателю же досталось за уничтоженную студию, которую заставили много лет делать очередную игру-сервис.

По всей видимости, можно уже сейчас ставить крест на всех надеждах Warner Bros. по многолетней поддержке игры - проекты с такой ужасной прессой и отзывами долго не живут, тем более что пиковый онлайн даже на релизе составил всего 13 тысяч игроков.