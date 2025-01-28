Не нужно даже бесплатно: игроки отреагировали на удаление Denuvo из Suicide Squad

Вчера стало известно о том, что Rocksteady и Warner Bros. решили удалить защиту Denuvo из Suicide Squad: Kill the Justice League:

Однако в отличии от других удалений Denuvo из крупных игр, в данном случае пираты восприняли эту новость без особого энтузиазма. Игроки считают, что даже за "бесплатно" Suicide Squad: Kill the Justice League не стоит потраченного времени и места на накопителе:

Боевка в игре сначала показалась даже немного приятной, но игра быстро надоедает своей репетативностью, в основном вам приходится делать то же самое д****о каждую миссию.

Ubisoft гордилась бы данной игрой.

Игра настолько ужасна, что я даже не буду пиратить это.

Этот мусор не стоит места на диске.

Я даже не хочу качать это д****о.

Не тратьте свое время на эту игру, просто посмотрите на YouTube катсцены. Больше там нет ничего интересного.

Тем не менее, пользователи отметили, что несмотря на ужасное качество самой игры, разработчиков можно похвалить за то, что они хотя бы добавили офлайн-режим и удалили защиту - в отличии от Ubisoft с The Crew, которая в похожей ситуации была закрыта окончательно. Таким образом, немногочисленные фанаты игры спустя время смогут перепройти её - если у них, конечно, будет желание сделать это.