Не нужно даже бесплатно: игроки отреагировали на удаление Denuvo из Suicide Squad

Вчера стало известно о том, что Rocksteady и Warner Bros. решили удалить защиту Denuvo из Suicide Squad: Kill the Justice League:
Однако в отличии от других удалений Denuvo из крупных игр, в данном случае пираты восприняли эту новость без особого энтузиазма. Игроки считают, что даже за "бесплатно" Suicide Squad: Kill the Justice League не стоит потраченного времени и места на накопителе:
Боевка в игре сначала показалась даже немного приятной, но игра быстро надоедает своей репетативностью, в основном вам приходится делать то же самое д****о каждую миссию.
Ubisoft гордилась бы данной игрой.
Игра настолько ужасна, что я даже не буду пиратить это.
Этот мусор не стоит места на диске.
Я даже не хочу качать это д****о.
Не тратьте свое время на эту игру, просто посмотрите на YouTube катсцены. Больше там нет ничего интересного.
Тем не менее, пользователи отметили, что несмотря на ужасное качество самой игры, разработчиков можно похвалить за то, что они хотя бы добавили офлайн-режим и удалили защиту - в отличии от Ubisoft с The Crew, которая в похожей ситуации была закрыта окончательно. Таким образом, немногочисленные фанаты игры спустя время смогут перепройти её - если у них, конечно, будет желание сделать это.
Всё верно. Качество игр пробило дно. А они и не замечают, защиты всякие ставят. Да я 90% современных ААА-игр и качать не стану, потому что они даром никому не нужны.
Благодаря таким "поделкам"(играми на назовёшь) у людей вырабатывается ассоциативная связь denuvo = повесточное_гуано
Так если в большинстве случаев оно так и есть!? )))
прям 90% т прям посчитал?
Поддерживаю, игр сделанных с душой в 90-е и где-то плюс-минус до 2015-го года, уже не увидишь. Сплошное гуано типа Каллфилда, Каллкорда и того же Каллгварда.
На фоне того же Веильгварда, тут уже и Дерьмуво не надо.
Уже в зеленом магазине, и качать даже не хочется 🤢 // Seryoga Victorovich
Когда Рыгари Готэма лучше чем это. Будет печально, если после этой игры Rocksteady Studios загнётся....
Основной косяк уже свалил, делают своего очередного "бетмена".
Основной костяк, свалил еще при зачатии этого дерьма(не договорившись с WB), а эту шляпу делали подсосы на уровне подай-принеси в конторе, от которой осталось одно название, то и результат такого мусора, а слух что (СТАРАЯ ГВАРДИЯ) опять будет делать Бэтса, пока слух , ибо шансов (51%) больше что разработку будут делать 1)Типы что делали Ориджин, 2)Типы что вот недавно сделали VR Shadow часть... А за основных ни слова, ибо они основали свою студию(100Старс) и делают вообще что-то другое сейчас.
За то чтобы в ЭТО играть, игрокам ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
не ори
"Ubisoft гордилась бы данной игрой."
Лучший. :)))
Там ещё и ПСН нужен.
Они действовали наверняка, но это никто не купил просто.
При чём тут псн?
Зачем на этоо время терять
Да сейчас вообще хорошие игры больше не взламывают.
Объявите плз СПИСОК(из 5-10 игр) по вашему мнению, последних 5+- лет , с дунькой, которые ТИПА хорошие игры... а потом (прежде чем отвечать) прочитайте этот список несколько раз и подумайте - действительно-ли они хорошие . А потом (возможно) наступит осознание, что за ПОСЛЕДНИЕ 15 + лет = не было хороших игр -_- , а те что НЕ взломаны, явно хорошими назвать сложно, но может пару исключений и будет...
15+ лет назад не было денуво,
Я на плойке забрал в плюсе вроде, но точно никогда не запущу
Качаю уже 11ч. Реально игра никому не нужна.))
Так то шило, безусловно. Но скачал на пс5, побегал часа 3 и вроде даже ноорм, отключил цифры урона и хп врагов стало более кинимотографично. Перемещение за бумеранга прям мое почтение. Катсцены и вообще анимации хорошие. Хз чë там дальше по сюжету, но очевидно, что не уровень серии аркхем. Но геймплей да, максимально убогий. // Александр Комаров
Те, кто жаловался на повестку и кричал что игра и бесплатно не нужна им, уже переобулись и побежали на торренты уплетать за 2 щеки вкуснятину
Есть пруфы?
А источник
Поверь мне брат
Уже не котируется?))