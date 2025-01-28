ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 515 оценок

Не нужно даже бесплатно: игроки отреагировали на удаление Denuvo из Suicide Squad

AceTheKing
Новости

Вчера стало известно о том, что Rocksteady и Warner Bros. решили удалить защиту Denuvo из Suicide Squad: Kill the Justice League:

Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выложили в сеть exe-файл без защиты Denuvo

Однако в отличии от других удалений Denuvo из крупных игр, в данном случае пираты восприняли эту новость без особого энтузиазма. Игроки считают, что даже за "бесплатно" Suicide Squad: Kill the Justice League не стоит потраченного времени и места на накопителе:

Боевка в игре сначала показалась даже немного приятной, но игра быстро надоедает своей репетативностью, в основном вам приходится делать то же самое д****о каждую миссию.
Ubisoft гордилась бы данной игрой.
Игра настолько ужасна, что я даже не буду пиратить это.
Этот мусор не стоит места на диске.
Я даже не хочу качать это д****о.
Не тратьте свое время на эту игру, просто посмотрите на YouTube катсцены. Больше там нет ничего интересного.

Тем не менее, пользователи отметили, что несмотря на ужасное качество самой игры, разработчиков можно похвалить за то, что они хотя бы добавили офлайн-режим и удалили защиту - в отличии от Ubisoft с The Crew, которая в похожей ситуации была закрыта окончательно. Таким образом, немногочисленные фанаты игры спустя время смогут перепройти её - если у них, конечно, будет желание сделать это.

20
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Ahnx

Всё верно. Качество игр пробило дно. А они и не замечают, защиты всякие ставят. Да я 90% современных ААА-игр и качать не стану, потому что они даром никому не нужны.

21
ilya178G

Благодаря таким "поделкам"(играми на назовёшь) у людей вырабатывается ассоциативная связь denuvo = повесточное_гуано

1
askazanov ilya178G

Так если в большинстве случаев оно так и есть!? )))

0
Ba11istiquePro

прям 90% т прям посчитал?

-1
JKarter

Поддерживаю, игр сделанных с душой в 90-е и где-то плюс-минус до 2015-го года, уже не увидишь. Сплошное гуано типа Каллфилда, Каллкорда и того же Каллгварда.

0
JKarter ilya178G

На фоне того же Веильгварда, тут уже и Дерьмуво не надо.

0
Пользователь ВКонтакте

Уже в зеленом магазине, и качать даже не хочется 🤢 // Seryoga Victorovich

8
TrustingDonald

Когда Рыгари Готэма лучше чем это. Будет печально, если после этой игры Rocksteady Studios загнётся....

2
spaMER_ID

Основной косяк уже свалил, делают своего очередного "бетмена".

0
Kokoprime1991 spaMER_ID

Основной костяк, свалил еще при зачатии этого дерьма(не договорившись с WB), а эту шляпу делали подсосы на уровне подай-принеси в конторе, от которой осталось одно название, то и результат такого мусора, а слух что (СТАРАЯ ГВАРДИЯ) опять будет делать Бэтса, пока слух , ибо шансов (51%) больше что разработку будут делать 1)Типы что делали Ориджин, 2)Типы что вот недавно сделали VR Shadow часть... А за основных ни слова, ибо они основали свою студию(100Старс) и делают вообще что-то другое сейчас.

0
ExperimentalRumble

За то чтобы в ЭТО играть, игрокам ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!

2
Ba11istiquePro

не ори

0
Кей Овальд

"Ubisoft гордилась бы данной игрой."
Лучший. :)))

1
вупсич пупсич

Там ещё и ПСН нужен.

Они действовали наверняка, но это никто не купил просто.

0
bysaturn

При чём тут псн?

1
LuckyСat

Зачем на этоо время терять

0
CAT987g

Да сейчас вообще хорошие игры больше не взламывают.

0
Kokoprime1991

Объявите плз СПИСОК(из 5-10 игр) по вашему мнению, последних 5+- лет , с дунькой, которые ТИПА хорошие игры... а потом (прежде чем отвечать) прочитайте этот список несколько раз и подумайте - действительно-ли они хорошие . А потом (возможно) наступит осознание, что за ПОСЛЕДНИЕ 15 + лет = не было хороших игр -_- , а те что НЕ взломаны, явно хорошими назвать сложно, но может пару исключений и будет...

-1
Джейкоб Этезов Kokoprime1991

15+ лет назад не было денуво,

0
-zotik-

Я на плойке забрал в плюсе вроде, но точно никогда не запущу

-1
Абдула Ибн Ебн Еб

Качаю уже 11ч. Реально игра никому не нужна.))

-2
Пользователь ВКонтакте

Так то шило, безусловно. Но скачал на пс5, побегал часа 3 и вроде даже ноорм, отключил цифры урона и хп врагов стало более кинимотографично. Перемещение за бумеранга прям мое почтение. Катсцены и вообще анимации хорошие. Хз чë там дальше по сюжету, но очевидно, что не уровень серии аркхем. Но геймплей да, максимально убогий. // Александр Комаров

-3
chaospaladin

Те, кто жаловался на повестку и кричал что игра и бесплатно не нужна им, уже переобулись и побежали на торренты уплетать за 2 щеки вкуснятину

-6
Wing42

Есть пруфы?

1
Firelaker Wing42

А источник

Поверь мне брат

Уже не котируется?))

2