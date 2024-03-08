Никому не нужна: Suicide Squad уже получила 40% скидку в Steam, хотя прошел всего месяц с релиза

Несмотря на то, что Suicide Squad: Kill the Justice League вышла всего месяц назад, издательство Warner Bros. приняло решение уже выставить крупную скидку в Steam на игру в размере 40%. Игре не помогла ни защита Denuvo, ни умышленное отсутствие оффлайн-режима на релизе.
Впрочем едва ли такая скидка как-то поможет набрать пользователей полностью провальному проекту. Обычно такую крупную скидку спустя месяц после релиза издательства выставляют только если не видят для проекта никаких дальнейших перспектив - что впрочем неудивительно, учитывая что средний онлайн у данной игры колеблется в районе 400 человек уже больше двух недель, в 6 раз проигрывая предшественнику Rocksteady в лице Batman: Arkham Knight.
Для примера: успешная Hogwarts: Legacy от этого же издательства свою первую скидку в размере 20% получила лишь спустя полгода после релиза на летней распродаже.
Warner Bros мы в вас верим. Ещё 10 игр сервисов и всё получится. Больше доната пожалуйста и баттл пассов.
Выпустить сверхуспешную Hogwarts: Legacy, чтобы потом всю полученную с нее прибыль просадить на 10 соевых лайв-сервисов - гении
Хогварт легаси не чем не отличается от остальных дрочилен этой студии. Просто игра зашла зумерам любящим мерисьюшных персонажей геймплей с мобилки и знакомых со вселенной Гарри Поттера по фантастическим тварям.
К оригинальной вселенной Роулинг этот фанфик относиться опосредственно.
Да как так-то?
можно сколько угодно приводить хвалебные комменты от узкого круга копрофилов, но показатель онлайна и тот факт, что игра УЖЕ получила скидку в 40% говорит о том, что большей части геймеров этот мусор не нужен
Правильно, гони их, насмехайся над ними :D
Да он что бы посмеяться над юродивыми это выложил :)
Все еще дорого, будет 95% подумаем. Хотя они оффлайн мод так и не сделали, а до второго сезона сервера вряд ли доживут и игру просто удалят с позором из всех магазинов
Мне должны платить, что бы я в это играл, по другому я просто не согласен.
Люди предпочитают добротный сюжетный экшен очередной лайв-сервис дрочильне? Как неожиданно. Готам Найтс их ничему не научили.
Готэм найтс по сюжетке уделал всю серию аркхэм если что. Суд сов это лучшее что вообще писалось по бетману.
Может быть сам суд сов, как сюжетная основа и хороша, а вот реализация в игре была далека от идеала и уступала тому же Arkham City на три головы.
но они все равно решили в дальнейшем сделать упор на игры сервисы, а не на качественные сингловые игры. желание создать доильню и лет десять ее эксплуатировать не парясь с выпуском других игр сильнее потерянной репутации и вложенных в этот кал денег...
В итоге кончат как юбисофт, они тоже то делают сервис, то отменяют
Когда перед глазами маячить потенциальная прибыль, мозги уже не работают у большинства людей.
Изначально цену не нужно было задирать.
А учитывая, что Уорнеры уже объявили о планах бросить игру, её уже не спасти.
Реально? Вот это лол.
В PS Store тоже скидка на этой неделе. Правда, на делюкс. Который стал стоить даже дешевле базы.
Те кто купил этот высер за 100$ являются двигателем всех сессионок. Они и донатить будут если есть деньги, главное им в рожу тыкать чаще вывеской магазина, уведомлять так сказать рекламой про "уникальную возможность".
Ожидаемо додуматься ж надо было выставить ценник за это база 5500 делюкс 8000 просто что там кушали они это вопрос
Всё логично, такая помойка может приносить доход пока вышла недавно, они просто отсекли нищебродов и на релизе доили состоятельных, затем цена резко обваливается и за игрой уже приходят бомжи. Таким образом на старте разрабы имеют максимальную прибыль от возможной.
Даром не надо
Крупная скидка это 90%:D Поиграйте лучше за Миротворца на беспл. выходных МК 1 :XD
Хотя бы 75% скидка когда будет и оффлайн режим , тогда еще можно подумать, брать или нет)
Ща нарисуются чувачки, которые сделали предзаказ за фулл прайс и будут говорить что игра шедевр.
Эх, даже защиту не убрать на пару часов как они это сделали с Готэм, ведь тут онлайн привязка, да дурочки из WB
Ждем раздачу
А чего они хотели? Делая r0вно, получай r0вно
шляпа, как и фильм
Все равно ДОХРЕНА для такой фигни.... без скидки Хогвардц еще дешевле стоит -_-(а еще лучше Балдурс3 купить или резик 4 и деньги останутся) ... та и хаха недавно появившиеся C&C игры(генералы, ред алерт и тд) УЖЕ переплюнули по онлайну эту дрысню ^_^ ... ну короче- браво W.B.
Ха, это называется оглушительный провал))
Лицо тех, кто предзаказал представили?