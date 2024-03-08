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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.3 398 оценок

Никому не нужна: Suicide Squad уже получила 40% скидку в Steam, хотя прошел всего месяц с релиза

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что Suicide Squad: Kill the Justice League вышла всего месяц назад, издательство Warner Bros. приняло решение уже выставить крупную скидку в Steam на игру в размере 40%. Игре не помогла ни защита Denuvo, ни умышленное отсутствие оффлайн-режима на релизе.

Впрочем едва ли такая скидка как-то поможет набрать пользователей полностью провальному проекту. Обычно такую крупную скидку спустя месяц после релиза издательства выставляют только если не видят для проекта никаких дальнейших перспектив - что впрочем неудивительно, учитывая что средний онлайн у данной игры колеблется в районе 400 человек уже больше двух недель, в 6 раз проигрывая предшественнику Rocksteady в лице Batman: Arkham Knight.

Для примера: успешная Hogwarts: Legacy от этого же издательства свою первую скидку в размере 20% получила лишь спустя полгода после релиза на летней распродаже.

40
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
bysaturn

Warner Bros мы в вас верим. Ещё 10 игр сервисов и всё получится. Больше доната пожалуйста и баттл пассов.

37
AceTheKing

Выпустить сверхуспешную Hogwarts: Legacy, чтобы потом всю полученную с нее прибыль просадить на 10 соевых лайв-сервисов - гении

21
Pravdarub AceTheKing

Хогварт легаси не чем не отличается от остальных дрочилен этой студии. Просто игра зашла зумерам любящим мерисьюшных персонажей геймплей с мобилки и знакомых со вселенной Гарри Поттера по фантастическим тварям.

К оригинальной вселенной Роулинг этот фанфик относиться опосредственно.

-5
0ncnjqybr
Никому не нужна

Да как так-то?

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25
BoT_TaK_BoT

можно сколько угодно приводить хвалебные комменты от узкого круга копрофилов, но показатель онлайна и тот факт, что игра УЖЕ получила скидку в 40% говорит о том, что большей части геймеров этот мусор не нужен

15
Fabiantri

Правильно, гони их, насмехайся над ними :D

0
Fabiantri BoT_TaK_BoT

Да он что бы посмеяться над юродивыми это выложил :)

0
agula98

Все еще дорого, будет 95% подумаем. Хотя они оффлайн мод так и не сделали, а до второго сезона сервера вряд ли доживут и игру просто удалят с позором из всех магазинов

10
Fabiantri

Мне должны платить, что бы я в это играл, по другому я просто не согласен.

0
Rey4rtRO
средний онлайн у данной игры колеблется в районе 400 человек уже больше двух недель, в 6 раз проигрывая предшественнику Rocksteady в лице Batman: Arkham Knight.3

Люди предпочитают добротный сюжетный экшен очередной лайв-сервис дрочильне? Как неожиданно. Готам Найтс их ничему не научили.

7
Serpentrage

Готэм найтс по сюжетке уделал всю серию аркхэм если что. Суд сов это лучшее что вообще писалось по бетману.

0
Fabiantri Serpentrage

Может быть сам суд сов, как сюжетная основа и хороша, а вот реализация в игре была далека от идеала и уступала тому же Arkham City на три головы.

0
BoT_TaK_BoT

но они все равно решили в дальнейшем сделать упор на игры сервисы, а не на качественные сингловые игры. желание создать доильню и лет десять ее эксплуатировать не парясь с выпуском других игр сильнее потерянной репутации и вложенных в этот кал денег...

5
crim11

В итоге кончат как юбисофт, они тоже то делают сервис, то отменяют

5
Igor Udilov

Когда перед глазами маячить потенциальная прибыль, мозги уже не работают у большинства людей.

0
Олег Дудин

Изначально цену не нужно было задирать.

А учитывая, что Уорнеры уже объявили о планах бросить игру, её уже не спасти.

4
DioMeD22

Реально? Вот это лол.

0
Кроллег

В PS Store тоже скидка на этой неделе. Правда, на делюкс. Который стал стоить даже дешевле базы.

3
Porsche911GT3RS

Те кто купил этот высер за 100$ являются двигателем всех сессионок. Они и донатить будут если есть деньги, главное им в рожу тыкать чаще вывеской магазина, уведомлять так сказать рекламой про "уникальную возможность".

4
Punisher1

Ожидаемо додуматься ж надо было выставить ценник за это база 5500 делюкс 8000 просто что там кушали они это вопрос

2
Porsche911GT3RS

Всё логично, такая помойка может приносить доход пока вышла недавно, они просто отсекли нищебродов и на релизе доили состоятельных, затем цена резко обваливается и за игрой уже приходят бомжи. Таким образом на старте разрабы имеют максимальную прибыль от возможной.

-5
dimon10dd

Даром не надо

2
bohdan2015

Крупная скидка это 90%:D Поиграйте лучше за Миротворца на беспл. выходных МК 1 :XD

1
DEDGAMER

Хотя бы 75% скидка когда будет и оффлайн режим , тогда еще можно подумать, брать или нет)

0
Pravdarub

Ща нарисуются чувачки, которые сделали предзаказ за фулл прайс и будут говорить что игра шедевр.

0
DenisVTR

Эх, даже защиту не убрать на пару часов как они это сделали с Готэм, ведь тут онлайн привязка, да дурочки из WB

0
BAZKIN

Ждем раздачу

0
Levis Live

А чего они хотели? Делая r0вно, получай r0вно

0
KoolCrash

шляпа, как и фильм

0
Ang Dark

Все равно ДОХРЕНА для такой фигни.... без скидки Хогвардц еще дешевле стоит -_-(а еще лучше Балдурс3 купить или резик 4 и деньги останутся) ... та и хаха недавно появившиеся C&C игры(генералы, ред алерт и тд) УЖЕ переплюнули по онлайну эту дрысню ^_^ ... ну короче- браво W.B.

0
razrushitel1

Ха, это называется оглушительный провал))

0
APTEM_L

Лицо тех, кто предзаказал представили?

0