Новая утечка Suicide Squad: Kill the Justice League раскрывает внешность антагониста Брейниака

Новые подробности об игре Suicide Squad: Kill the Justice League продолжают появляться в преддверии февральского релиза, и хотя многие из них поступают по официальным каналам, нет недостатка и в утечках.

Последняя утечка, которой поделился один из пользователей Reddit, действительно показала, как будет выглядеть Брейниак — главный антагонист игры в Arkhamverse студии Rocksteady.

Недавно в сеть просочились новые подробности о многопользовательском шутере с открытым миром, в котором есть режим орды, режим в стиле Destiny 2 и кланы.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля для PS5, Xbox Series X/S и PC.

Брейниака вы можете посмотреть под спойлером ниже

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