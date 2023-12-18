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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.2 176 оценок

Новая утечка Suicide Squad: Kill the Justice League раскрывает внешность антагониста Брейниака

butcher69
Новости

Новые подробности об игре Suicide Squad: Kill the Justice League продолжают появляться в преддверии февральского релиза, и хотя многие из них поступают по официальным каналам, нет недостатка и в утечках.

Последняя утечка, которой поделился один из пользователей Reddit, действительно показала, как будет выглядеть Брейниак — главный антагонист игры в Arkhamverse студии Rocksteady.

Недавно в сеть просочились новые подробности о многопользовательском шутере с открытым миром, в котором есть режим орды, режим в стиле Destiny 2 и кланы.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля для PS5, Xbox Series X/S и PC.

Брейниака вы можете посмотреть под спойлером ниже

Спойлер

В его инопланетном облике есть много знакомого, но, начиная с кожи более светлого зеленого оттенка и заканчивая носом Волан-де-Морта, в его внешности есть и несколько отличий.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

Выглядит хорошо в этом цирке уродов)

1
vanтт

Интересно, кто ещё появится, помимо протагонистов, антагонистов и пингвина c лютером

0
st1g-210890

Че-за космический Воландеморт?

0
Jarvis666

Он чë, фиолетовые румяна использует? Какой-то европейский Брейниак

-2
AlexFoRestor

Гейропейский!

0