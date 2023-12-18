Новая утечка Suicide Squad: Kill the Justice League раскрывает внешность антагониста Брейниака

Новые подробности об игре Suicide Squad: Kill the Justice League продолжают появляться в преддверии февральского релиза, и хотя многие из них поступают по официальным каналам, нет недостатка и в утечках.
Последняя утечка, которой поделился один из пользователей Reddit, действительно показала, как будет выглядеть Брейниак — главный антагонист игры в Arkhamverse студии Rocksteady.
Недавно в сеть просочились новые подробности о многопользовательском шутере с открытым миром, в котором есть режим орды, режим в стиле Destiny 2 и кланы.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Брейниака вы можете посмотреть под спойлером ниже
В его инопланетном облике есть много знакомого, но, начиная с кожи более светлого зеленого оттенка и заканчивая носом Волан-де-Морта, в его внешности есть и несколько отличий.
Выглядит хорошо в этом цирке уродов)
Интересно, кто ещё появится, помимо протагонистов, антагонистов и пингвина c лютером
Че-за космический Воландеморт?
Он чë, фиолетовые румяна использует? Какой-то европейский Брейниак
Гейропейский!