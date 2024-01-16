Новый ролик Suicide Squad: Kill the Justice League демонстрирует музей Зал Справедливости

Suicide Squad: Kill the Justice League перенесет игроков в огромный Метрополис с открытым миром, и хотя большую часть вашего времени вы будете проводить в борьбе с Лигой справедливости, а также с Брэйниаком и его силами, поклонники DC также смогут осмотреть достопримечательности и посетить некоторые интригующие места.
Сюда также войдет Зал Справедливости, который служит штаб-квартирой Лиги Справедливости, и в новом ролике, опубликованном в Твиттере официальным аккаунтом PlayStation UK, были продемонстрированы новые взгляды на это место, в частности, на музей Зала Справедливости. В музее игроки смогут взаимодействовать с аниматронными версиями Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Флэша и Зеленого Фонаря, а также с множеством предметов и сувениров, связанных с каждым супергероем.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
столько уже показали что можно и не играть
Как же это чудовищно выглядит...