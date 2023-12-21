Новый ролик Suicide Squad: Kill the Justice League раскрывает дополнительных персонажей, включая популярную злодейку

Rocksteady и Warner Bros. Games выпустили видео с большим количеством геймплея и новой информацией об Suicide Squad: Kill the Justice League. Видео в основном посвящено «Отряду поддержки», группе суперзлодеев, в которую входит очень популярная злодейка.

Первого из них мы уже видели в предыдущих роликах, и это Пингвин, который представит разнообразное оружие разных разблокируемых брендов. Еще один интересный персонаж — Тоймен, мальчик-гений, умеющий модифицировать и создавать оружие ближнего боя. С другой стороны, Гизмо предоставит боевые машины. Хак взламывает мир, позволяя вам разблокировать множество способностей для ваших персонажей.

Последняя упомянутая злодейка — это своего рода спойлер, поэтому, если вы хотите, чтобы ваше первое прохождение было без спойлеров, не смотрите видео дальше отметки 7:38 (где написано «Внимание! Впереди спойлеры») и не читайте под видео ниже.

Последний член отряда поддержки — это, по сути, Ядовитый Плющ, заново расцветший после событий Batman: Arkham Knight. Конечно, есть некий поворот: она теперь маленькая девочка и носит имя «Плющ» (и назовет вас чудаком, если вы назовете ее «Ядовитый Плющ»).

Очевидно, что это изменение вызывает у Харли Квинн немалое разочарование, что весьма забавно. Тем не менее, Плющ все еще может управлять растениями и очень хочет сразиться с Брэйниаком и пришельцами.

Стоит отметить, что если вы просто хотите пройти сюжетную линию без особых отклонений, вы можете игнорировать отряд поддержки, поскольку у вас есть все инструменты для прохождения игры.

Следующая видеопрезентация будет посвящена раскрытию контента, который появится в игре после запуска.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет менее чем через два месяца, 2 февраля 2024 года, для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.