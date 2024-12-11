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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 492 оценки

Новый сюжетный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League раскрыл тёмную историю становления Детстроука

Lunersun
Новости

Создатели Suicide Squad: Kill The Justice League показали сюжетный трейлер про Детстроука — знаменитого злодея DC, который пополнил ряды Отряда Самоубийц. В ролике нам рассказали историю Слейда Уилсона и то, как после Аркхема он стал одним из самых опасных наёмных убийц.

Вместе с Детстроуком в игру завезли новые локации и оружие — что-то достанется всем игрокам, а что-то припасли для владельцев боевого пропуска. Правда, это уже одно из последних обновлений — разработчики решили с января свернуть выпуск нового контента, хотя сервера останутся работать.

Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League завершится в январе 2025 года

Зато теперь в игре наконец-то появился офлайн-режим — можно спокойно проходить и сюжетку, и все сезонные задания без интернета. Причём необязательно начинать заново — свой онлайн-прогресс вместе со всеми купленными и заработанными скинами можно перенести в офлайн. А если хочется, можно и с чистого листа начать.

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
spaMER_ID

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0
BAZKIN

Ролик после титров в Ориджинс с зазыванием Слейда в Отряд:

0
Mr Malfoy

Тёмную сторону? Он и так в игре потемнел. Этого достаточно. Достали со своей заменой белых персонажей на черных.

-1
BAZKIN

Ты Дедшота с Дефстроуком напутал, гений
И он в ролике белый, к чему вообще коммент?

0
lDjazZy
-2
jax baron

жаль крока не добавят

-2