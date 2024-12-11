Новый сюжетный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League раскрыл тёмную историю становления Детстроука

Создатели Suicide Squad: Kill The Justice League показали сюжетный трейлер про Детстроука — знаменитого злодея DC, который пополнил ряды Отряда Самоубийц. В ролике нам рассказали историю Слейда Уилсона и то, как после Аркхема он стал одним из самых опасных наёмных убийц.

Вместе с Детстроуком в игру завезли новые локации и оружие — что-то достанется всем игрокам, а что-то припасли для владельцев боевого пропуска. Правда, это уже одно из последних обновлений — разработчики решили с января свернуть выпуск нового контента, хотя сервера останутся работать.

Зато теперь в игре наконец-то появился офлайн-режим — можно спокойно проходить и сюжетку, и все сезонные задания без интернета. Причём необязательно начинать заново — свой онлайн-прогресс вместе со всеми купленными и заработанными скинами можно перенести в офлайн. А если хочется, можно и с чистого листа начать.