Новый трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League демонстрирует костюмы и оружие из делюкс-издания

Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady выйдет 2 февраля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Однако те, кто купит Deluxe Edition за 99,99 долларов, смогут начать играть 30 января. Есть и другие вкусности, такие как бонусные наряды и оружие, которым посвящён новый трейлер.
В издание Deluxe входят классические костюмы отряда и костюмы Лиги справедливости: Харли Квинн в роли Чудо-женщины, Дэдшот в роли Красного Колпака, Король Акула в роли Супермена и Капитан Бумеранг в роли Флэша. Вы также получите три пресловутых оружия Черной Маски, которые могут сочетаться с другим злодейским снаряжением, например с набором Ярости Бэйна.
В ваш арсенал также входят куклы-оружия Squad Golds, образцы цветов без оттенков и жетон премиум-боевого пропуска (вероятно, он откроет премиум-уровень в выбранном вами сезоне).
Ого какая контора оптимистов. Пропуск боевой. Ещё и несколько сезонов. М-да... Надежда у них есть, что игра выстрелит и будут они доить годами?
А