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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.2 180 оценок

Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League посвящён поддержке DualSense и 3D-аудио

monk70
Новости

Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady начинает новый год с нового трейлера, основное внимание в котором уделяется поддержке DualSense и 3D-аудио на PS5, а также предоставлены некоторые быстрые фрагменты игрового процесса.

Адаптивные триггеры вступают в действие при использовании различного оружия, а тактильная обратная связь обеспечивает обратную связь от ударов. В этом нет ничего безумного по сравнению с тем, что делает большинство игр, но это должно улучшить погружение игроков PS5. Также имеется поддержка карточек действий.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК (хотя в магазине Epic Games Store придется подождать до марта). Её рекламируют как самый большой кинематографический опыт разработчика с наибольшим количеством часов кинематографических роликов.

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