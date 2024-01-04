Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League посвящён поддержке DualSense и 3D-аудио

Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady начинает новый год с нового трейлера, основное внимание в котором уделяется поддержке DualSense и 3D-аудио на PS5, а также предоставлены некоторые быстрые фрагменты игрового процесса.
Адаптивные триггеры вступают в действие при использовании различного оружия, а тактильная обратная связь обеспечивает обратную связь от ударов. В этом нет ничего безумного по сравнению с тем, что делает большинство игр, но это должно улучшить погружение игроков PS5. Также имеется поддержка карточек действий.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК (хотя в магазине Epic Games Store придется подождать до марта). Её рекламируют как самый большой кинематографический опыт разработчика с наибольшим количеством часов кинематографических роликов.