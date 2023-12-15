Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League раскрывает эксклюзивные костюмы для PS5

Рекламная кампания игры Suicide Squad: Kill the Justice League продолжается, и Warner Bros. Games и Rocksteady выпустили трейлер, в котором представлены альтернативные костюмы для четырех главных героев игры, эксклюзивные для предварительных заказов PS5 как физической, так и цифровой версии.
Скины, о которых идет речь, входят в состав Rogue Costume Pack и, как мы видим, предлагают альтернативный стиль для каждого персонажа. Например, Кинг Шарк одет в военную куртку и ожерелье из пуль, Харли Квинн сделала новую прическу, а больше всего выделяется Капитан Бумеранг с его ковбойским костюмом.
Напомним, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC со 2 февраля 2024 года.
Что с Харли?
Для сoсольщиков можно делать костюмы в тематике LGBTQ+
Потому что петушить их будут жёстко, как всегда.
Скорей бы уже показали скины лиги справедливости. А за ютубовский плеер плюсую