"Ну и позор": Warner Bros. пришлось удалить видео с Миссис Фриз для Suicide Squad на фоне массовой критики от игроков

Студия Rocksteady и компания WB Games объявили о выходе второго сезона для Suicide Squad: Kill the Justice League, который добавил в игру нового персонажа - Миссис Фриз.

В честь выхода нового обновления Warner Bros. решили выпустить очередной анимационный ролик сомнительного качества, который был приурочен новой героине игры - Миссис Фриз, однако после массы негативных комментариев издатель скрыл его со своего официального канала на Youtube.

Зрители назвали ролик ужасным, смеясь над тем, что AAA-студии даже не выделили денег на нормальный CGI и им пришлось выпустить это. Так же критике подверглось и то, что Миссис Фриз сделали лесбиянкой.

Судя по статистике от SteamDB, остается не ясным зачем и для кого студия продолжает мучить студию, требуя выпускать обновления для этой мертворожденной игры. После выхода обновления показатель онлайна за день вырос с 50 до 550 человек, однако это все равно является полнейшим провалом.