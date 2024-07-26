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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 446 оценок

"Ну и позор": Warner Bros. пришлось удалить видео с Миссис Фриз для Suicide Squad на фоне массовой критики от игроков

AceTheKing
Новости

Студия Rocksteady и компания WB Games объявили о выходе второго сезона для Suicide Squad: Kill the Justice League, который добавил в игру нового персонажа - Миссис Фриз.

В честь выхода нового обновления Warner Bros. решили выпустить очередной анимационный ролик сомнительного качества, который был приурочен новой героине игры - Миссис Фриз, однако после массы негативных комментариев издатель скрыл его со своего официального канала на Youtube.

Зрители назвали ролик ужасным, смеясь над тем, что AAA-студии даже не выделили денег на нормальный CGI и им пришлось выпустить это. Так же критике подверглось и то, что Миссис Фриз сделали лесбиянкой.

Судя по статистике от SteamDB, остается не ясным зачем и для кого студия продолжает мучить студию, требуя выпускать обновления для этой мертворожденной игры. После выхода обновления показатель онлайна за день вырос с 50 до 550 человек, однако это все равно является полнейшим провалом.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kamishini1993

я думал она супруга фриза, а она оказывается лесбиянка

14
3AE6ca

Тоже не понимаю этого момента. По-идее, обращение "Миссис" - к замужней женщине. Тогда не понятно как она является супругой Фриза, при этом ещё и лесбиянкой.

6
Kamishini1993 3AE6ca

Видимо мистер фриз теперь транс мужик

6
AceTheKing 3AE6ca

Это не Нора Фриз, а Виктория Фриз, которая так же как и сам Фриз пытается разморозить свою жену. Вот такую шизу придумали.

5
Eios
"Ну и позор"

Кста отличный девиз для нынешней западной фильмо/игро индустрии.

Warner Bros. пришлось удалить видео с Миссис Фриз

Радужным, воукнутым, фемконутым, сжвшным толерастам туда и дорога - в помойку.

7
clarkkent

От создателей "повар спрашивает повара"....

студия продолжает мучить студию
3
r23dom

а как вам такое?

0
nikvik jm

Одно слово-деградация.

0
agula98

Пусть делают оффлайн режим, раздают игру бесплатно и тогда может быть если совсем нечего будет делать ее хоть кто-то запустит

-1
Sir Walter

Если человек себя уважает, то он никогда этот высер не скачает, не установит на свой ПК. Это ж насколько опущенным, жалким надо быть, чтобы хотеть в это играть.

13