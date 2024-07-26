"Ну и позор": Warner Bros. пришлось удалить видео с Миссис Фриз для Suicide Squad на фоне массовой критики от игроков

Студия Rocksteady и компания WB Games объявили о выходе второго сезона для Suicide Squad: Kill the Justice League, который добавил в игру нового персонажа - Миссис Фриз.
В честь выхода нового обновления Warner Bros. решили выпустить очередной анимационный ролик сомнительного качества, который был приурочен новой героине игры - Миссис Фриз, однако после массы негативных комментариев издатель скрыл его со своего официального канала на Youtube.
Зрители назвали ролик ужасным, смеясь над тем, что AAA-студии даже не выделили денег на нормальный CGI и им пришлось выпустить это. Так же критике подверглось и то, что Миссис Фриз сделали лесбиянкой.
Судя по статистике от SteamDB, остается не ясным зачем и для кого студия продолжает мучить студию, требуя выпускать обновления для этой мертворожденной игры. После выхода обновления показатель онлайна за день вырос с 50 до 550 человек, однако это все равно является полнейшим провалом.
я думал она супруга фриза, а она оказывается лесбиянка
Тоже не понимаю этого момента. По-идее, обращение "Миссис" - к замужней женщине. Тогда не понятно как она является супругой Фриза, при этом ещё и лесбиянкой.
Видимо мистер фриз теперь транс мужик
Это не Нора Фриз, а Виктория Фриз, которая так же как и сам Фриз пытается разморозить свою жену. Вот такую шизу придумали.
Кста отличный девиз для нынешней западной фильмо/игро индустрии.
Радужным, воукнутым, фемконутым, сжвшным толерастам туда и дорога - в помойку.
От создателей "повар спрашивает повара"....
а как вам такое?
Одно слово-деградация.
Пусть делают оффлайн режим, раздают игру бесплатно и тогда может быть если совсем нечего будет делать ее хоть кто-то запустит
Если человек себя уважает, то он никогда этот высер не скачает, не установит на свой ПК. Это ж насколько опущенным, жалким надо быть, чтобы хотеть в это играть.