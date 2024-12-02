Онлайн Suicide Squad: Kill The Justice League вырос в десятки раз благодаря распродаже в Steam

Сейчас в Steam на Suicide Squad: Kill the Justice League действует скидка аж на 95%. И это увеличило количество игроков в десятки раз: если раньше в игре едва набиралось 60-100 человек, то теперь онлайн перевалил за 2500 игроков.

Правда, не всё так радужно, как хотелось бы. Игроки жалуются на высокий пинг при поиске матчей, да и с серверами беда — например, из России к ним вообще не подключиться. Ну а некоторым просто не нравится сама игра.