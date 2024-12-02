Онлайн Suicide Squad: Kill The Justice League вырос в десятки раз благодаря распродаже в Steam

Сейчас в Steam на Suicide Squad: Kill the Justice League действует скидка аж на 95%. И это увеличило количество игроков в десятки раз: если раньше в игре едва набиралось 60-100 человек, то теперь онлайн перевалил за 2500 игроков.
Правда, не всё так радужно, как хотелось бы. Игроки жалуются на высокий пинг при поиске матчей, да и с серверами беда — например, из России к ним вообще не подключиться. Ну а некоторым просто не нравится сама игра.
Эта игра и этих денег не стоит.
Даже с 95 процентной скидкой эта поделка никому особо не нужна
Убери гифку, ради всего святого
Та самая ситуация, когда покупают какую-то хрень, потому что скидка хорошая
скидка 95%-у нас большой онлайн это победа
Успех... Ура.. Время делать вторую часть (сарказм)
можно было учесть все ошибки и сделать нормальную вторую часть, но увы, такого не будет, боссы WB будут дальше губить всё что у них есть.
Подскочил в десятки раз... От нуля. То, что в игру-сервис играют ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК - какой то позор. // Александр Ковалёв
В сингл за эту Харли я бы сыграл, а это даже палкой трогать не хочется.
Когда игр нет, народ начинает всякое гомно скупать по скидкам и так всегда.
Там сюжетку-то стоит хотя бы один раз пройти?
Один раз можно, пройти и забыть, правда русского языка там нет и русификаторов тоже
Настоящая цена, ну наконецто)
ну так 95% скидка, а было бы ещё больше, если бы в РФ не блокали онлайн
5 минут хватило чтобы понять какой игра - шлак)
Это нужно в разделе юмор опубликовать
офлайн не завезли? все жду что бы активашку взять за копейки)
я купил, за такую цену норм, можно побегать
А там по ip блока нет?
Есть, но обойти спокойно можно. Я вот купил и просто прописал ДНС в настройках роутера
впн любой бесплатный врубаешь и играешь
Это беда не серверов))))
Будь эта игра на торрентах, местные хейтерки первыми бы побежали ее качать, а потом ее еще и облизывать
ты уже похавал?
Не облизывать но побежали бы скачивать это 100%
ее давно уже никто не хейтит, игра вышла и провалилась, всем стало похрен как и какой-нибудь анзем