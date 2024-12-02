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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 488 оценок

Онлайн Suicide Squad: Kill The Justice League вырос в десятки раз благодаря распродаже в Steam

Lunersun
Новости

Сейчас в Steam на Suicide Squad: Kill the Justice League действует скидка аж на 95%. И это увеличило количество игроков в десятки раз: если раньше в игре едва набиралось 60-100 человек, то теперь онлайн перевалил за 2500 игроков.

Mad Max, Psychonauts 2, Mass Effect: LE, Silent Hill 2 и ряд других игр получили максимальные скидки в Steam

Правда, не всё так радужно, как хотелось бы. Игроки жалуются на высокий пинг при поиске матчей, да и с серверами беда — например, из России к ним вообще не подключиться. Ну а некоторым просто не нравится сама игра.

-28
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
kotasha

Эта игра и этих денег не стоит.

17
Rey4rtRO
11
Диванный Боец

Даже с 95 процентной скидкой эта поделка никому особо не нужна

10
Trezvopoy

Убери гифку, ради всего святого

4
BluntZebulon
Ну а некоторым просто не нравится сама игра.

Та самая ситуация, когда покупают какую-то хрень, потому что скидка хорошая

4
WerGC

скидка 95%-у нас большой онлайн это победа

2
Max Rolens

Успех... Ура.. Время делать вторую часть (сарказм)

1
rtnrwv

можно было учесть все ошибки и сделать нормальную вторую часть, но увы, такого не будет, боссы WB будут дальше губить всё что у них есть.

-4
Диванный Боец
3
Пользователь ВКонтакте

Подскочил в десятки раз... От нуля. То, что в игру-сервис играют ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК - какой то позор. // Александр Ковалёв

1
Антон Патриарх Логвинов

В сингл за эту Харли я бы сыграл, а это даже палкой трогать не хочется.

1
Han Yslat

Когда игр нет, народ начинает всякое гомно скупать по скидкам и так всегда.

1
JackReacher

Там сюжетку-то стоит хотя бы один раз пройти?

0
Darth_Boris

Один раз можно, пройти и забыть, правда русского языка там нет и русификаторов тоже

1
Niphestotel

Настоящая цена, ну наконецто)

0
JohnTornton

ну так 95% скидка, а было бы ещё больше, если бы в РФ не блокали онлайн

0
Кот Пингвинович

5 минут хватило чтобы понять какой игра - шлак)

0
Badghost

Это нужно в разделе юмор опубликовать

0
Лидер X

офлайн не завезли? все жду что бы активашку взять за копейки)

-3
lokdogg

я купил, за такую цену норм, можно побегать

-3
Niphestotel

А там по ip блока нет?

0
StarlaX Niphestotel

Есть, но обойти спокойно можно. Я вот купил и просто прописал ДНС в настройках роутера

-2
lokdogg Niphestotel

впн любой бесплатный врубаешь и играешь

-2
rtnrwv
с серверами беда — например, из России к ним вообще не подключиться

Это беда не серверов))))

-6
chaospaladin

Будь эта игра на торрентах, местные хейтерки первыми бы побежали ее качать, а потом ее еще и облизывать

-9
selfreaver

ты уже похавал?

5
SexualHarassmentPanda

Не облизывать но побежали бы скачивать это 100%

0
Чизбургер

ее давно уже никто не хейтит, игра вышла и провалилась, всем стало похрен как и какой-нибудь анзем

0