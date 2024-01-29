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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 203 оценки

Оно боится: рецензии на Suicide Squad: Kill the Justice League действительно появятся только после выхода игры

butcher69
Новости

А некоторые крупные издания их не получат вообще. Предположительно из-за ранее опубликованных плохих предварительных обзоров.

Игре Suicide Squad: Kill the Justice League остается всего несколько дней до запуска, и обычно в это время можно ожидать появления рецензий и впечатлений от критиков, но, похоже, с грядущим шутером с открытым миром от Rocksteady Studios это не так.

Как сообщает Кейд Ондер (Cade Onder) из ComicBook.com в Twitter, пресс-копии еще не были разосланы и не будут разосланы до 30 января — даты запуска игры в раннем доступе для обладателей более дорогих изданий. Это означает, что критики начнут играть в игру всего за два дня до ее выхода, а значит, у подавляющего большинства изданий обзоры и окончательные впечатления будут готовы не раньше, чем через несколько дней после релиза, в зависимости от того, насколько длинной будет игра и насколько насыщенным будет ее эндгейм.

А представители портала IGN и вовсе сообщили, что Warner Bros. Games вообще отказалась выдавать им пресс-копию без объяснения причин, но есть вероятность, что это связано с нелестным превью, которое выпустило издание ранее. Но это всего лишь догадки.

То, что пресс-копии не рассылаются перед запуском, не является чем-то уникальным, но и не является обычным явлением, особенно для крупного релиза.

В сочетании с предрелизным скептицизмом вокруг "Отряда самоубийц" будет интересно посмотреть, как повлияет (если повлияет вообще) отсутствие полностью сформированного консенсуса критиков на старте на более широкий прием.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MrGamerDad

Им надо было просто сделать игру про злодея. Играешь за злодея, творишь свои злые дела, прокачиваешься, открываешь там разные навыки, перки, костюмы, гаджеты. Может даже было бы интересно завезти какой-то менеджмент, где помимо всего прочего ты захватываешь районы и к тебе присоединяются другие злодеи или организации и ты ими руководишь. Но нет, у нас опять live-service...

5
TigerTerra

Gotham Knights ничему не научил Warner Bros!

1
Петр Стрельцов

Как-то вспомнилось бормотание Голлума - "Оно вкусное, оно сочное? ", НЕТ, Оно тухлое, несъедобное и вскоре окажется на дне мусорного бачка общественного сортира..

2
Kot9lra street

кал боится быть обоссаным? никогда такого небыло и вот опять)

0
Gords

Скорее всего выход пройдёт незамеченным, а уж на фоне Палычей и вовсе затеряется.

0