Оно боится: рецензии на Suicide Squad: Kill the Justice League действительно появятся только после выхода игры

А некоторые крупные издания их не получат вообще. Предположительно из-за ранее опубликованных плохих предварительных обзоров.

Игре Suicide Squad: Kill the Justice League остается всего несколько дней до запуска, и обычно в это время можно ожидать появления рецензий и впечатлений от критиков, но, похоже, с грядущим шутером с открытым миром от Rocksteady Studios это не так.

Как сообщает Кейд Ондер (Cade Onder) из ComicBook.com в Twitter, пресс-копии еще не были разосланы и не будут разосланы до 30 января — даты запуска игры в раннем доступе для обладателей более дорогих изданий. Это означает, что критики начнут играть в игру всего за два дня до ее выхода, а значит, у подавляющего большинства изданий обзоры и окончательные впечатления будут готовы не раньше, чем через несколько дней после релиза, в зависимости от того, насколько длинной будет игра и насколько насыщенным будет ее эндгейм.

А представители портала IGN и вовсе сообщили, что Warner Bros. Games вообще отказалась выдавать им пресс-копию без объяснения причин, но есть вероятность, что это связано с нелестным превью, которое выпустило издание ранее. Но это всего лишь догадки.

То, что пресс-копии не рассылаются перед запуском, не является чем-то уникальным, но и не является обычным явлением, особенно для крупного релиза.

В сочетании с предрелизным скептицизмом вокруг "Отряда самоубийц" будет интересно посмотреть, как повлияет (если повлияет вообще) отсутствие полностью сформированного консенсуса критиков на старте на более широкий прием.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.