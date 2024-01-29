Оно боится: рецензии на Suicide Squad: Kill the Justice League действительно появятся только после выхода игры

А некоторые крупные издания их не получат вообще. Предположительно из-за ранее опубликованных плохих предварительных обзоров.
Игре Suicide Squad: Kill the Justice League остается всего несколько дней до запуска, и обычно в это время можно ожидать появления рецензий и впечатлений от критиков, но, похоже, с грядущим шутером с открытым миром от Rocksteady Studios это не так.
Как сообщает Кейд Ондер (Cade Onder) из ComicBook.com в Twitter, пресс-копии еще не были разосланы и не будут разосланы до 30 января — даты запуска игры в раннем доступе для обладателей более дорогих изданий. Это означает, что критики начнут играть в игру всего за два дня до ее выхода, а значит, у подавляющего большинства изданий обзоры и окончательные впечатления будут готовы не раньше, чем через несколько дней после релиза, в зависимости от того, насколько длинной будет игра и насколько насыщенным будет ее эндгейм.
А представители портала IGN и вовсе сообщили, что Warner Bros. Games вообще отказалась выдавать им пресс-копию без объяснения причин, но есть вероятность, что это связано с нелестным превью, которое выпустило издание ранее. Но это всего лишь догадки.
То, что пресс-копии не рассылаются перед запуском, не является чем-то уникальным, но и не является обычным явлением, особенно для крупного релиза.
В сочетании с предрелизным скептицизмом вокруг "Отряда самоубийц" будет интересно посмотреть, как повлияет (если повлияет вообще) отсутствие полностью сформированного консенсуса критиков на старте на более широкий прием.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Им надо было просто сделать игру про злодея. Играешь за злодея, творишь свои злые дела, прокачиваешься, открываешь там разные навыки, перки, костюмы, гаджеты. Может даже было бы интересно завезти какой-то менеджмент, где помимо всего прочего ты захватываешь районы и к тебе присоединяются другие злодеи или организации и ты ими руководишь. Но нет, у нас опять live-service...
Gotham Knights ничему не научил Warner Bros!
Как-то вспомнилось бормотание Голлума - "Оно вкусное, оно сочное? ", НЕТ, Оно тухлое, несъедобное и вскоре окажется на дне мусорного бачка общественного сортира..
кал боится быть обоссаным? никогда такого небыло и вот опять)
Скорее всего выход пройдёт незамеченным, а уж на фоне Палычей и вовсе затеряется.