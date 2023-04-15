Перенос Suicide Squad: Kill The Justice League может быть связан с отказом от требования привязки к онлайну ©

Позавчера стало известно, что Suicide Squad: Kill The Justice League, следующий проект студии Rocksteady, известной по Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, сильно задерживается. Последние сообщения говорят о том, что эта задержка может быть связана с серьезными изменениями, которые будут внесены в игровой процесс.

Согласно новым слухам, разработчики намерены убрать из игры требование постоянного подключения к Интернету. Игра будет предлагать однопользовательский режим, но пока разработчики сообщали, что подключение к Интернету будет требоваться даже во время одиночной игры. Источником этой новой информации является обычно очень осведомленный журналист Джез Корден из WindowsCentral.

Пока эти сообщения не подтверждены официально, но они кажутся вероятными. Февральская демонстрация игрового процесса была воспринята неоднозначно, и сетевой характер проекта был одной из тех вещей, которые больше всего расстроили геймеров.