Перенос Suicide Squad: Kill The Justice League может быть связан с отказом от требования привязки к онлайну

Позавчера стало известно, что Suicide Squad: Kill The Justice League, следующий проект студии Rocksteady, известной по Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, сильно задерживается. Последние сообщения говорят о том, что эта задержка может быть связана с серьезными изменениями, которые будут внесены в игровой процесс.
Согласно новым слухам, разработчики намерены убрать из игры требование постоянного подключения к Интернету. Игра будет предлагать однопользовательский режим, но пока разработчики сообщали, что подключение к Интернету будет требоваться даже во время одиночной игры. Источником этой новой информации является обычно очень осведомленный журналист Джез Корден из WindowsCentral.
Пока эти сообщения не подтверждены официально, но они кажутся вероятными. Февральская демонстрация игрового процесса была воспринята неоднозначно, и сетевой характер проекта был одной из тех вещей, которые больше всего расстроили геймеров.
Им чё год нужен что бы удалить постоянный онлайн? Ну и позорище, чё стало с Рокстеди это же просто ужас.
Ну так решение WB принимают Рокстеди люди подневольные.
Кривой проект переходит на новый уровень, глупый обязательный онлайн отменят, но всё остальное, пусть чуть допиленное всё равно будет.
эту игру спасет немного голый мод на харли
Про Диану не забудь