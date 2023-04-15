Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.2 132 оценки

Перенос Suicide Squad: Kill The Justice League может быть связан с отказом от требования привязки к онлайну

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R_Mor
Новости

Позавчера стало известно, что Suicide Squad: Kill The Justice League, следующий проект студии Rocksteady, известной по Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, сильно задерживается. Последние сообщения говорят о том, что эта задержка может быть связана с серьезными изменениями, которые будут внесены в игровой процесс.

Согласно новым слухам, разработчики намерены убрать из игры требование постоянного подключения к Интернету. Игра будет предлагать однопользовательский режим, но пока разработчики сообщали, что подключение к Интернету будет требоваться даже во время одиночной игры. Источником этой новой информации является обычно очень осведомленный журналист Джез Корден из WindowsCentral.

Пока эти сообщения не подтверждены официально, но они кажутся вероятными. Февральская демонстрация игрового процесса была воспринята неоднозначно, и сетевой характер проекта был одной из тех вещей, которые больше всего расстроили геймеров.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

Им чё год нужен что бы удалить постоянный онлайн? Ну и позорище, чё стало с Рокстеди это же просто ужас.

3
6363

Ну так решение WB принимают Рокстеди люди подневольные.

5
Bamburrr

Кривой проект переходит на новый уровень, глупый обязательный онлайн отменят, но всё остальное, пусть чуть допиленное всё равно будет.

0
Аналиус

эту игру спасет немного голый мод на харли

-1
fun-z

Про Диану не забудь

0