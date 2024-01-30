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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 208 оценок

Первые 26 минут игрового процесса Suicide Squad: Kill the Justice League

butcher69
Новости

Портал IGN показал геймплейный ролик Suicide Squad: Kill the Justice League, включающий первые 26 минут кампании, то есть обучающую фазу и начальные эпизоды сюжета, когда четырех главных героев вызывает к себе Аманда Уоллер.

Как мы уже знаем, Харли Квинн, Капитану Бумерангу, Дэдшоту и Королю Акуле вживляют в шею микробомбу и дают вполне конкретное задание: отправиться в Метрополис, осажденный войсками Брэйниака, и убить членов Лиги справедливости, которые также попали под контроль инопланетянина.

К сожалению, ранний доступ к игре Suicide Squad: Kill the Justice League начался неудачно: серверы были отключены, но Rocksteady Studios удалось быстро устранить проблему, и теперь игра снова доступна.

Suicide Squad: Kill the Justice League - это продолжение серии Arkham, действие которого происходит в той же вселенной, что и сага, посвященная Темному рыцарю, который, к тому же, вернется в игру в злой версии, именно под контролем Брэйниака.

Персонажа вновь озвучил Кевин Конрой, который умер в ноябре 2022 года: это его последний образ Бэтмена.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SoggyOrrinthal

И и это AAA проект нового поколения у которого анонс был аж 2020г

1
Richard Simons

не знаю, трейлер , как трейлер. Ничего плохого не увидел, банальные пострелушки с ближним боем иногда. Путешествие по миру в стиле Бионик Коммандо, боевка быстрая и сочная. Ну не знаю, какого то негатива при просмотре не получил.

0
evil_capcha

Начало такое же как у мстителей только в раз 100 скучнее

0