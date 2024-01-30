Первые 26 минут игрового процесса Suicide Squad: Kill the Justice League

Портал IGN показал геймплейный ролик Suicide Squad: Kill the Justice League, включающий первые 26 минут кампании, то есть обучающую фазу и начальные эпизоды сюжета, когда четырех главных героев вызывает к себе Аманда Уоллер.

Как мы уже знаем, Харли Квинн, Капитану Бумерангу, Дэдшоту и Королю Акуле вживляют в шею микробомбу и дают вполне конкретное задание: отправиться в Метрополис, осажденный войсками Брэйниака, и убить членов Лиги справедливости, которые также попали под контроль инопланетянина.

К сожалению, ранний доступ к игре Suicide Squad: Kill the Justice League начался неудачно: серверы были отключены, но Rocksteady Studios удалось быстро устранить проблему, и теперь игра снова доступна.

Suicide Squad: Kill the Justice League - это продолжение серии Arkham, действие которого происходит в той же вселенной, что и сага, посвященная Темному рыцарю, который, к тому же, вернется в игру в злой версии, именно под контролем Брэйниака.

Персонажа вновь озвучил Кевин Конрой, который умер в ноябре 2022 года: это его последний образ Бэтмена.