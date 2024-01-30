По словам разработчика, Suicide Squad: Kill the Justice League - одна из самых оптимизированных игр

Релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League уже не за горами. В связи с приближением запуска возникает много опасений, но фанатам, судя по всему, не стоит беспокоиться о производительности.

Разработчик из Rocksteady рассказал об оптимизации игры, заявив, что Suicide Squad - одна из самых оптимизированных игр, над которыми он работал.

Это одна из самых хорошо оптимизированных игр, над которыми я когда-либо работал. Бегать в 60 кадров в секунду с 4 играбельными персонажами в городе с открытым миром не так-то просто. Мы должны были тщательно продумать каждый размер текстуры, каждый полигон, каждый вызов отрисовки материала. Надеюсь, вам всем понравится.

В настоящее время Дель Уокер работает в Naughty Dog, но ранее разработчик входил в состав Rocksteady Studios. За время работы над такими играми, как Batman Arkham Knight, он успел собрать немалое портфолио в игровой индустрии.

Недавно он прокомментировал размеры Suicide Squad для PS5. В отличие от большинства современных игр, этот лутер-шутер занимает менее 50 ГБ, что вызвало похвалу в адрес Rocksteady со стороны пользователей в социальных сетях.

Он отметил, что на консолях uicide Squad: Kill the Justice League работает с частотой 60 кадров в секунду. Несмотря на такую частоту кадров, игра предлагает бесшовный кооператив с четырьмя персонажами в огромном открытом мире. Разработчик подчеркивает, что это непростая задача.

В 2022 году Gotham Knights предлагала похожий кооперативный опыт. Однако WB Games Montreal назвала кооператив основной причиной ограничения 30FPS на консолях. С этой целью Rocksteady уже проделала гораздо большую работу. Дель Уокер объяснил, что такая частота кадров потребовала тщательной разработки.

Поскольку разработчик отвечал на твит, в котором упоминалась версия для PS5, пока неясно, будет ли игра так же хорошо оптимизирована для ПК. В этом плане, Batman Arkham Knight, последний релиз студии, был позорной страницей в истории этой студии.