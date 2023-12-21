По словам Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League - крупнейший кинематографический опыт студии

В последнем эпизоде о разработке Suicide Squad: Kill the Justice League обсуждалось игровое оружие, боевые действия, продавцы, возвращающиеся персонажи и то, как вы будете настраивать вооружение, чтобы победить силы Брэйниака. Однако, несмотря на поддержку кооператива, это по-прежнему приключение, ориентированное на повествование. Rocksteady говорит, что это «крупнейший кинематографический опыт студии» с большим количеством часов кинематографических роликов, чем когда-либо.

Тем не менее, история остается достаточно открытой для контента после запуска, который, как ранее было подтверждено, включает новых персонажей и миссии. Хотя в следующем эпизоде появится больше подробностей, разработчик поделился новыми местами, заявив, что игра «намного больше, чем мир Отряда Самоубийц».

Rocksteady подтвердила наличие автономного режима только после запуска, но слухи утверждают, что есть два дополнительных режима — Raising Hell в стиле Орды и QVK, похожий на Gambit из Destiny 2. Будут ли они доступны при запуске или после него, еще неизвестно. .

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 2 февраля 2024 года.