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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.2 178 оценок

По словам Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League - крупнейший кинематографический опыт студии

monk70
Новости

В последнем эпизоде о разработке Suicide Squad: Kill the Justice League обсуждалось игровое оружие, боевые действия, продавцы, возвращающиеся персонажи и то, как вы будете настраивать вооружение, чтобы победить силы Брэйниака. Однако, несмотря на поддержку кооператива, это по-прежнему приключение, ориентированное на повествование. Rocksteady говорит, что это «крупнейший кинематографический опыт студии» с большим количеством часов кинематографических роликов, чем когда-либо.

Тем не менее, история остается достаточно открытой для контента после запуска, который, как ранее было подтверждено, включает новых персонажей и миссии. Хотя в следующем эпизоде появится больше подробностей, разработчик поделился новыми местами, заявив, что игра «намного больше, чем мир Отряда Самоубийц».

Rocksteady подтвердила наличие автономного режима только после запуска, но слухи утверждают, что есть два дополнительных режима — Raising Hell в стиле Орды и QVK, похожий на Gambit из Destiny 2. Будут ли они доступны при запуске или после него, еще неизвестно. .

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 2 февраля 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
erkins007

Крупнейший провал студии это будет.

Но ролики уверен будут неплохими, да. Нужно будет на Ютубе посмотреть все.

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Spillik
Нужно будет на Ютубе посмотреть все.

Уже месяц читаю комментарии, как настоящие геймеры этого сайта проходят игры на стримах, ютубах в обзорах и форумах, но не в игре.

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