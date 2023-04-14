По словам Шрайера, не стоит ждать больших изменений от переноса Suicide Squad ©

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер пролил еще немного света на то, что случилось с Suicide Squad: Kill the Justice League. По его информации, задержка связана с "полировкой игры", а не с изменением ее сути, несмотря на то, что многие критики были связаны именно с тем, что она опиралась на модель игрового сервиса. По словам самого Шрайера, команда была проинформирована об этом, и им ни разу не сказали, что задержка вызвана приемом геймплея, который был показан в феврале. На самом деле, журналист напоминает, что девять месяцев - недостаточный срок, чтобы "полностью изменить характер игры":

Как отметил Шрайер, "доработка" может подразумевать под собой самые разные цели, от оптимизации производительности, настройки баланса до исправления ошибок для стабильности сервера. Девять месяцев задержки на подобные операции стали уже " нормой", о чем свидетельствует и 11-месячная задержка Starfield. Но менее нормальным, по словам Шрайера, является период между выход двух последних игр Rocksteady: в феврале 2024 года пройдет девять лет с момента выхода Batman Arkham Knight!

Приключенческий шутер от Rocksteady выйдет теперь не в мае, как было объявлено ранее, а на девять месяцев позже, а точнее 2 февраля 2024 года. Этот длительный дополнительный период будет использован разработчиками для дальнейшего совершенствования игрового процесса и достижения стандартов качества, которые они сами для себя установили.