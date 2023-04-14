По словам Шрайера, не стоит ждать больших изменений от переноса Suicide Squad

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер пролил еще немного света на то, что случилось с Suicide Squad: Kill the Justice League. По его информации, задержка связана с "полировкой игры", а не с изменением ее сути, несмотря на то, что многие критики были связаны именно с тем, что она опиралась на модель игрового сервиса. По словам самого Шрайера, команда была проинформирована об этом, и им ни разу не сказали, что задержка вызвана приемом геймплея, который был показан в феврале. На самом деле, журналист напоминает, что девять месяцев - недостаточный срок, чтобы "полностью изменить характер игры":
Как отметил Шрайер, "доработка" может подразумевать под собой самые разные цели, от оптимизации производительности, настройки баланса до исправления ошибок для стабильности сервера. Девять месяцев задержки на подобные операции стали уже " нормой", о чем свидетельствует и 11-месячная задержка Starfield. Но менее нормальным, по словам Шрайера, является период между выход двух последних игр Rocksteady: в феврале 2024 года пройдет девять лет с момента выхода Batman Arkham Knight!
Приключенческий шутер от Rocksteady выйдет теперь не в мае, как было объявлено ранее, а на девять месяцев позже, а точнее 2 февраля 2024 года. Этот длительный дополнительный период будет использован разработчиками для дальнейшего совершенствования игрового процесса и достижения стандартов качества, которые они сами для себя установили.
Да ее в целом то уже мало кто ждет
На что они рассчитывают вообще с этой фигнёй. Такое ощущение что рокстеди в рабство попали.
Он про это рассказал еще месяц назад:
https://www.playground.ru/suicide_squad_kill_the_justice_league/news/po_sluham_rocksteady_vse_esche_ne_znaet_novuyu_datu_reliza_suicide_squad_kill_the_justice_league-1612870
Ранее Шрайер упоминал, что задержки, подобные той, что произошла с Suicide Squad: Kill The Justice League, обычно предназначены для полировки игры, а не для полной переделки некоторых основных элементов геймплея.
Если на то пошло, то такая задержка нужна в основном для полировки, а не для того, чтобы переделать основной геймплей, который вызвал негативную реакцию. Suicide Squad начинал как "Игра как сервис" и останется им до полной перезагрузки, которая потребует гораздо большей задержки.