По слухам, Suicide Squad: Kill the Justice League в два раза больше Готэма в Arkham Knight ©

Rocksteady Studios хранит молчание по поводу Suicide Squad: Kill the Justice League с момента её переноса в начале этого года. В недавней утечке с Reddit (подтвержденной модератором) утверждались новые подробности о Deluxe и Day One Edition в дополнение к одному году поддержки после запуска. Сообщается, что на недавней выставке журналисты увидели новый «не финальный» трейлер, в котором говорилось, что в игре есть погода в реальном времени и цикл дня и ночи.

Обе особенности были указаны в трейлере без каких-либо примеров. Другая информация включает в себя то, что Метрополис в два раза больше Готэм-сити в Batman: Arkham Knight. Кооператив возможен, хотя была подтверждена игра в одиночку и переключение между всеми четырьмя персонажами. Интересно, что, как сообщается, в трейлере также подчеркивалось, что нужно играть так, как хочет игрок.

У каждого персонажа есть уникальные методы передвижения и боя, но кажется, что Дэдшот полностью сосредоточен на перестрелках, в то время как другие персонажи больше сосредоточены на рукопашном бою.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.