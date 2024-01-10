По слухам, в Suicide Squad: Kill the Justice League после запуска появится лечебница Аркхэм и Готэм-сити

Игра Rocksteady Studios выйдет через несколько недель, а недавно в сети появились впечатления от игры и новый геймплей. Хотя планы на поддержку после релиза не были подробно описаны, судя по всему, лутер-шутер будет иметь сезонный подход и даже вернется в некоторые знакомые локации. Далее следуют легкие спойлеры, касающиеся Batman: Arkham Knight и потенциальных новых персонажей Suicide Squad, так что будьте внимательны.

По словам инсайдера Miller Ross (который узнал некоторые подробности из закрытой альфа-версии), в третьем сезоне будет много "ностальгии по Аркхему", и игроки отправятся в Готэм-сити. "Это будет важный момент для игры после запуска. А в четвертом сезоне за этим последует Дэтстроук. Это сильная подача". Росс отмечает, что сезон "продлится до Хэллоуина и Черной пятницы. Большое окно продаж".

Когда его спросили, вернется ли в сезон персонаж, о котором думали, что он будет удален, он ответил: "Не тот, о котором вы подумали. Но в этот момент будет ясно, в чем дело, и ожидание этого персонажа должно возрасти. Возможно, будет много намеков и подсказок".

Конечно, если третий сезон дебютирует позже в этом году, Rocksteady может изменить некоторые планы. Тем не менее, Suicide Squad: Kill the Justice League является частью вселенной трилогии Arkham, так что путешествие в Готэм-сити не слишком надуманно. Вопрос лишь в том, как разрешится текущий сюжет, чтобы включить его в игру.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.