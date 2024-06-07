Поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League, по слухам, была сильно урезана

Что теперь будет с Suicide Squad: Kill the Justice League? Шутер с живым сервисом провалился по всем фронтам после запуска в начале этого года, и с тех пор игроки задавались вопросом, как долго продлится поддержка.
После публикации отчета Bloomberg о разработке игры автор этого расследования Джейсон Шрайер (Jason Schreier) сообщил в своем твиттере, что Rocksteady теперь планирует "небольшую поддержку, но точно не такую большую, как планировалось изначально".
Немногочисленное сообщество игры объявило игру мертвой после материала Bloomberg. «Честно говоря, я не думаю, что запланированные сезоны со 2 по 4 появятся», - сказал пользователь Gizmo16868. Участники официального Discord игры уже переключили свое внимание на следующую игру Rocksteady и надеются, что она возродит ажиотаж вокруг любимой серии Batman: Arkham.
Ждем раздачу с доплатой сверху
а зачем раздача- оффлайн и слив на торенты- хоть как то поможет.
Рано ещё, Рыцари Готэма не раздали, там возможно мейби раздают.
А они еще думали что-то типа Part1 Part2 с дойкой (додиков) на Годы вперед... ага, да вот неждан, люди оказались НЕ додиками(хотя те кто это купил, явно повелись и надеялись на что-то , но мне кажется , если-бы они следили за новостями, то понимали что КОНТОРА испытывает трудности и что основной состав тикает (более 100 человек! причем основателей) и этот момент уже был звоночком) ... а то что там остались те , кто основным кофе по утрам носил, вот и видно что эта за хз в итоге получилось, причем выйди такая (мура) на телефоны и все, то (мне кажется) никто-бы не вонял... а так шляпа за последние 20 лет и видимо №1 будет в списке.
Да не, я, собственно, ничего и не ждал, ни на что не надеялся. Просто хотелось поноситься за бумера на спидфорсе, Получил буквально то, что показывали трейлеры. А основатели ливнули ближе к первоначальной дате релиза, когда уже появились трейлеры с катсценами и геймплеем, при чём ни то ни другое с той поры не изменилось, так что игру делали именно они
ах ну да, это бы помогло игре ОЧЕНЬ)
ну началось.
Да пользователи и про первый сезон то же самое писали, "не выйдет, игра через месяц закроется"