Похоже, что концовка второго сезона Suicide Squad: Kill the Justice League подтверждает слухи о возвращении Бэтмена

Судя по роликам с миссис Фриз и финальным столкновениям с Брейниаком, похоже, что второй сезон Suicide Squad: Kill the Justice League подтверждает слухи, которые ходили некоторое время назад.

Конкретно говоря речь идет о слухе о том, что Rocksteady Studios нашла способ вернуть Супермена, Бэтмена, Флэша и Зеленого Фонаря после того, как они были убиты оперативной группой X во время сюжетной кампании игры.

Действительно, после противостояния с Брейниаком в первом эпизоде нового сезона выясняется, что Флэш все еще жив, а то, что мы уничтожили, было всего лишь клоном, созданным с помощью технологий внеземного злодея.

Можно предположить, что с остальными членами Лиги Справедливости поступили так же: их заперли где-то в ожидании, когда они выйдут на свободу, чтобы восстановить Arhamverse... или нет?

Как справедливо отмечает Forbes, Rocksteady Studios с самого начала предусматривала такие повороты сюжета, но сделала это крайне неудачно, сосредоточившись на столкновении с разными вариантами Брейниака, а не на спасении Лиги справедливости в рамках пост-релизного контента Suicide Squad: Kill the Justice League.

Если бы после финальных титров кампании мы узнали, что Супермен, Бэтмен, Флэш и Зеленый Фонарь все еще живы и что для их спасения нам придется победить разновидности Брейниака, то это было бы совсем другое дело, и кто знает, может быть, что-то улучшилось бы и в восприятии игроков.

Проблема еще и в том, что после пустого и бесполезного первого сезона, который никак не продвинул сюжет, теперь, возможно, уже слишком поздно надеяться на восстановление доверия игроков и за этими событиями никто уже не следит.