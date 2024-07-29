Похоже, что концовка второго сезона Suicide Squad: Kill the Justice League подтверждает слухи о возвращении Бэтмена

Судя по роликам с миссис Фриз и финальным столкновениям с Брейниаком, похоже, что второй сезон Suicide Squad: Kill the Justice League подтверждает слухи, которые ходили некоторое время назад.
Конкретно говоря речь идет о слухе о том, что Rocksteady Studios нашла способ вернуть Супермена, Бэтмена, Флэша и Зеленого Фонаря после того, как они были убиты оперативной группой X во время сюжетной кампании игры.
Действительно, после противостояния с Брейниаком в первом эпизоде нового сезона выясняется, что Флэш все еще жив, а то, что мы уничтожили, было всего лишь клоном, созданным с помощью технологий внеземного злодея.
Можно предположить, что с остальными членами Лиги Справедливости поступили так же: их заперли где-то в ожидании, когда они выйдут на свободу, чтобы восстановить Arhamverse... или нет?
Как справедливо отмечает Forbes, Rocksteady Studios с самого начала предусматривала такие повороты сюжета, но сделала это крайне неудачно, сосредоточившись на столкновении с разными вариантами Брейниака, а не на спасении Лиги справедливости в рамках пост-релизного контента Suicide Squad: Kill the Justice League.
Если бы после финальных титров кампании мы узнали, что Супермен, Бэтмен, Флэш и Зеленый Фонарь все еще живы и что для их спасения нам придется победить разновидности Брейниака, то это было бы совсем другое дело, и кто знает, может быть, что-то улучшилось бы и в восприятии игроков.
Проблема еще и в том, что после пустого и бесполезного первого сезона, который никак не продвинул сюжет, теперь, возможно, уже слишком поздно надеяться на восстановление доверия игроков и за этими событиями никто уже не следит.
они запланировали 10летнюю поддержку игры
они ее будут делать
так прописано в контрактах
Пфф. В контрактах куча оговорок всег. Так, что нет.
поздно нюхать токсин пугала. Как бы не выкручивались, но аудиторию они потеряли
Но, не игроков в игру.
то, что мы уничтожили, было всего лишь клоном, созданным с помощью технологий внеземного злодея.
а нафига?
Жалкая попытка оправдать свой сценарный провал.
а в это кто то играет вообще? я бы по приколу сюжетку поиграл если б пиратка была
Посмотри на Ютубе сюжет.
зачем? Вряд ли там потрясающий сюжет какой то, но так чисто пару часов побегать посмотреть можно было бы. Хотя сомневаюсь что стал бы всю проходить. Это такая игра из серии "можно бесплатно побегать когда играть совсем не во что")
Катсцены забавные. В ютубе есть игрофильмы. Все разом глянуть
Я подумал ты сюжет заценить хочешь просто.Геймплей там кал в любом случае.
да я в курсе, но часочек бы посмотрел, чисто для ознакомления - оценить масштабы проблемы)
Шок-контент. В концепции мультивселенной можно сколько угодно вычёркивать/возвращать героев. Только вот смерть героя уже не выглядит, как смелый сюжетный ход.
почему не выглядит? это было очень смело, особенно с бэтманом, вон как все заплакали сразу