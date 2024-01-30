Поисковые запросы о возврате средств за Suicide Squad выросли на 791% после старта раннего доступа

Разработанная легендарной студией Rocksteady, известной по серии игр Batman Arkham, игра Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в ранний доступ на этой неделе.

Игра вызывает все больше споров, начиная с момента ее презентации. Скептицизм усугубился утечкой фрагментов геймплея и сюжетных моментов перед выходом игры, что заставило фанатов вновь усомниться в ее направленности. Позже IGN и другие крупные издания опубликовали превью игры, причем практически единогласно в негативном тоне, что редко встречается в столь широких кругах. "Нам не понравилось", - заявили представители IGN, которым впоследствии Warner Bros в отместку отказала в доступе к пресс-копиям.

Ранний доступ к игре начался с ряда проблем и сервера игры уже несколько раз были полностью отключены. Чтобы получить ранний доступ, вам нужно приобрести Suicide Squad: To Kill the Justice League Deluxe Edition, которое стоит абсурдные 100 долларов. Таким образом, одно из преимуществ Deluxe Edition больше недоступно из-за длительного периода технического обслуживания. Более того, одна из ошибок раннего доступа, судя по всему, полностью проспойлерила концовку игры и пользователи оказались очень недовольны.

По словам издания Windows Central, аналитическая компания McLuck опубликовала заявление о том, что "глючный" запуск Suicide Squad привел к массовому 791-процентному всплеску запросов на "возврат денег за "Отряд самоубийц"" после всех этих неурядиц.

Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра станет доступна уже 2 февраля.