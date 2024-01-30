Поисковые запросы о возврате средств за Suicide Squad выросли на 791% после старта раннего доступа

Разработанная легендарной студией Rocksteady, известной по серии игр Batman Arkham, игра Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в ранний доступ на этой неделе.
Игра вызывает все больше споров, начиная с момента ее презентации. Скептицизм усугубился утечкой фрагментов геймплея и сюжетных моментов перед выходом игры, что заставило фанатов вновь усомниться в ее направленности. Позже IGN и другие крупные издания опубликовали превью игры, причем практически единогласно в негативном тоне, что редко встречается в столь широких кругах. "Нам не понравилось", - заявили представители IGN, которым впоследствии Warner Bros в отместку отказала в доступе к пресс-копиям.
Ранний доступ к игре начался с ряда проблем и сервера игры уже несколько раз были полностью отключены. Чтобы получить ранний доступ, вам нужно приобрести Suicide Squad: To Kill the Justice League Deluxe Edition, которое стоит абсурдные 100 долларов. Таким образом, одно из преимуществ Deluxe Edition больше недоступно из-за длительного периода технического обслуживания. Более того, одна из ошибок раннего доступа, судя по всему, полностью проспойлерила концовку игры и пользователи оказались очень недовольны.
По словам издания Windows Central, аналитическая компания McLuck опубликовала заявление о том, что "глючный" запуск Suicide Squad привел к массовому 791-процентному всплеску запросов на "возврат денег за "Отряд самоубийц"" после всех этих неурядиц.
Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра станет доступна уже 2 февраля.
надо не просто деньги забрать, а еще и засудить разработчиков за моральный ущерб нанесённый игрокам. особенно за концовку
нет за отключение серверов сколько супер издание который доступ дает стоит?
Засудить нужно тех,кто внёс бабло что-бы получить фуфло.
эпичнее фейла я еще не видел за aaa проект
В последние годы дно постоянно пробивается,бесконечность не предел)
Гамно
А потом пойдут массовые увольнения в роксдети и закрытие студии. Печально.
Та нет уже той студии блин... СТАРИЧКИ, основатели давно разбежались и корпят над новой игрой, создав другую студию, а в этой осталишь дундуки, которые принеси-подай всю жизнь и возомнили себя гуру гейм-дева... от студии осталось одно НАЗВАНИЕ и тооо...
Странные разрабы- могли бы десяток разнообразных выживачей на коленке наклепать и вывалить в ранний доступ- хоть один, да выстрелил бы) а то убили ватмана, не учли тонкую нежную душу современных геймеров - и будут удивляться потом, а че это все так их хейтят)
кто-то сейчас злорадствует
Лохи предзаказали, классика. Теперь ноют, классика.
Игры Warner Bros по данной вселенной мне всё больше и больше на поминают ту русскую сказку где у отца всё хуже с возрастом получалось, "старший умный был детина" (серия Batman: Arkham), "средний был и так и сяк" (Gotham Knights), ну думаю "младший вовсе был дурак" кто тут подразумевается говорить не нужно.
Изначально было понятно, что будет фейл, но мамонты продолжали покупать.
Капец у людей салат в голове... это ж как хорошо им живется, если они из-за игры с ума так сходят)
Да-а, вернуть деньги за некачественный товар = сойти с ума)
а че с игрой то не так мне понравилось все катсцены норм боевка динамичная оптимизон есть че не так
Из-за бага проспойлерилась концовка
в сети уже весит полное прохождение 9ч , как то так ,а заценю ее потом по уценке
сессионка, донатная помойка, гринд-зачистка, радужное хрючево. плюс у компании большое наследие, которое пошло не туда.
Ничего, просто ты гов-ноед