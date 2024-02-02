Пользователи раскритиковали сценаристов Suicide Squad: Kill the Justice League за полное непонимание вселенной DC

Релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League состоится только через несколько часов, но те, кто имел ранний доступ к проекту уже вовсю делятся различными деталями игры (но чаще - своим возмущением).

Пользователь WhyPlaySerious, в теме на Reddit под названием "Нарцисс, капиталист-миллиардер и СУПЕРЗЛОДЕЙ Лекс Лютор описывает Чудо-женщину в своем дневнике из игры Suicide Squad: Kill The Justice League" выложил скриншот внутриигровой базы данных игры, в которой Лекс Лютор описывает Чудо-Женщину. Автора темы повергла в шок несвойственная персонажу откровенно повесточная ахинея, которую сценаристы игры приписали легендарному противнику Супермена:

"У меня богатое воображение. Будучи человеком науки, спекуляции - это то, как мой мозг находит себе развлечение и любит "поиграть".



Но можно лишь представить насколько Земля улучшилась бы, если бы мы не заставляли амазонок прятаться от нашей жестокости и алчности, а взяли бы их в качестве воспроизводимой модели и смогли бы отбросить наши базовые инстинкты.



Они решили столько проблем нашего общества: сломанную демократию, отсталые технологии, токсичную маскулинность. Поэтому они процветают благодаря наличию высшего образования, помощи друг другу и правлению без жестокости. Они - золотое общество, заслуживающее ту секретность, которая у них есть.



Встречайте Чудо-женщину - вероятно ее назвали так потому что не ясно зачем Женщина ее уровня и происхождения покинула рай, чтобы быть с нами в грязи. В Лиге она является маяком..." - написал Лекс Лютор в игре

Да, вы всё правильно поняли. Гениальный суперзлодей Лекс Лютор по мнению сценаристов игры восхищается обществом амазонок (которое по факту является изолированным и даже отсталым), которые смогли победить токсичную маскулинность (при том что мужчин в их обществе просто нет). Всего за 10 часов тема собрала тысячи реакций и сотни комментариев, после чего её по "непонятным" причинам закрыл модератор Reddit.

Среди лучших комментариев:

Господи, черт возьми, Господи. Лекса Лютора беспокоит токсичная маскулинность...

Лекс Лютор, написавший "токсическая маскулинность", было последним, что я ожидал увидеть сегодня. Спасибо

Мысль о том, что кто-то будет хвалить решение проблемы "токсичной маскулинности" путем буквального избавления от мужчин, просто… просто потрясающая.

Они не решили проблему "токсичной маскулинности" - ведь мужчин у них просто нет. Тот, кто это написал, даже не знает, о чем он говорит.

Имейте в виду, Лекс ненавидит Супермена, потому что он думает, что вместе с ним человечество перестанет пытаться совершенствоваться и становиться лучше. Так почему же он вдруг восхищается бесчеловечным спасителем человечества, выходцем из первобытного общества с детьми-солдатами?

Если вам интересно, кого стоит "благодарить" за такую сценарную работу:

Чарльз Уэбб - сценарист Mafia 3

Бен Шраудер - сценарист Horizon: Zero Dawn и DLC Frozen Wilds

Ким Макаскилл - сценарист серии Фейбл (просила у студии Rocksteady убрать её из титров из-за сексизма внутри студии)

Ким Белейр - сценарист Assassin's Creed: Valhalla

Как можно заметить - в списке нет ни одного сценариста серии Arkham, которые по всей видимости все-таки смогли сбежать из студии до начала старта производства, понимая во что выльется проект.

Правда как подмечают пользователи, похоже что музыка игры в безопасности: за нее отвечает Ник Арундел, который написал музыку для серии Arkham.

Если вы все-таки решили опробовать игру, то она выйдет сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент средняя оценка игры на Metacritic составляет 63 балла. В игре отсутствует русская локализация.