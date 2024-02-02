Пользователи раскритиковали сценаристов Suicide Squad: Kill the Justice League за полное непонимание вселенной DC

Релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League состоится только через несколько часов, но те, кто имел ранний доступ к проекту уже вовсю делятся различными деталями игры (но чаще - своим возмущением).
Пользователь WhyPlaySerious, в теме на Reddit под названием "Нарцисс, капиталист-миллиардер и СУПЕРЗЛОДЕЙ Лекс Лютор описывает Чудо-женщину в своем дневнике из игры Suicide Squad: Kill The Justice League" выложил скриншот внутриигровой базы данных игры, в которой Лекс Лютор описывает Чудо-Женщину. Автора темы повергла в шок несвойственная персонажу откровенно повесточная ахинея, которую сценаристы игры приписали легендарному противнику Супермена:
"У меня богатое воображение. Будучи человеком науки, спекуляции - это то, как мой мозг находит себе развлечение и любит "поиграть".
Но можно лишь представить насколько Земля улучшилась бы, если бы мы не заставляли амазонок прятаться от нашей жестокости и алчности, а взяли бы их в качестве воспроизводимой модели и смогли бы отбросить наши базовые инстинкты.
Они решили столько проблем нашего общества: сломанную демократию, отсталые технологии, токсичную маскулинность. Поэтому они процветают благодаря наличию высшего образования, помощи друг другу и правлению без жестокости. Они - золотое общество, заслуживающее ту секретность, которая у них есть.
Встречайте Чудо-женщину - вероятно ее назвали так потому что не ясно зачем Женщина ее уровня и происхождения покинула рай, чтобы быть с нами в грязи. В Лиге она является маяком..." - написал Лекс Лютор в игре
Да, вы всё правильно поняли. Гениальный суперзлодей Лекс Лютор по мнению сценаристов игры восхищается обществом амазонок (которое по факту является изолированным и даже отсталым), которые смогли победить токсичную маскулинность (при том что мужчин в их обществе просто нет). Всего за 10 часов тема собрала тысячи реакций и сотни комментариев, после чего её по "непонятным" причинам закрыл модератор Reddit.
Среди лучших комментариев:
Господи, черт возьми, Господи. Лекса Лютора беспокоит токсичная маскулинность...
Лекс Лютор, написавший "токсическая маскулинность", было последним, что я ожидал увидеть сегодня. Спасибо
Мысль о том, что кто-то будет хвалить решение проблемы "токсичной маскулинности" путем буквального избавления от мужчин, просто… просто потрясающая.
Они не решили проблему "токсичной маскулинности" - ведь мужчин у них просто нет. Тот, кто это написал, даже не знает, о чем он говорит.
Имейте в виду, Лекс ненавидит Супермена, потому что он думает, что вместе с ним человечество перестанет пытаться совершенствоваться и становиться лучше. Так почему же он вдруг восхищается бесчеловечным спасителем человечества, выходцем из первобытного общества с детьми-солдатами?
Если вам интересно, кого стоит "благодарить" за такую сценарную работу:
- Чарльз Уэбб - сценарист Mafia 3
- Бен Шраудер - сценарист Horizon: Zero Dawn и DLC Frozen Wilds
- Ким Макаскилл - сценарист серии Фейбл (просила у студии Rocksteady убрать её из титров из-за сексизма внутри студии)
- Ким Белейр - сценарист Assassin's Creed: Valhalla
Как можно заметить - в списке нет ни одного сценариста серии Arkham, которые по всей видимости все-таки смогли сбежать из студии до начала старта производства, понимая во что выльется проект.
Правда как подмечают пользователи, похоже что музыка игры в безопасности: за нее отвечает Ник Арундел, который написал музыку для серии Arkham.
Если вы все-таки решили опробовать игру, то она выйдет сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент средняя оценка игры на Metacritic составляет 63 балла. В игре отсутствует русская локализация.
Так вот почему Лютор ненавидит и точит зуб на Супса. Его раздражает токсичная мускулинность Супса.
погодите, там не только сценаристов раскритикуют:) там всё трещит по швам..
Вот тоже не понятно, такое ощущение что все на этой помойке пытаются найти алмаз...
как же жаль arkhamverse. в действительности от rocksteady осталось лишь название
Тем временем Лекс нормального человека. Таймкод 3:20.
Это же насколько надо не понимать персонажа, чтобы выкинуть подобный бред...
Указывать имена разработчиков, уверенно утверждая, что их стоит винить в том, что вам не понравилось в игре – это очень непрофессионально.
Во-первых, вы технически не можете знать как принимались решения внутри студии.
Во-вторых, вы технически не можете знать кто из них что делал и каким составом; титры игры почти никогда не отображают всех участников проекта.
В-третьих, это буквально даёт повод особо токсичным игрокам искать в сети личные аккаунты разработчиков и слать им всякую дичь. Это НЕ ок.
Если их указывает в титрах издатель, значит они в принципе не против этого и это общедоступная информация. Или упоминать тех кто работал над проектом можно лишь когда их хвалят? Очень удобная позиция.
А Макаскилл так и вовсе гений - написала феминистический мусор, после чего сбежала из студии перед провалом, сославших на некий сексизм (хотя судя по такому сценарию там скорее притесняли белых мужиков, которые действительно работали, из-за чего Rocksteady и развалилась), и требует не упоминать теперь её в титрах, интересно почему))
Игроки должны знать героев в лицо, особенно когда они возьмутся за свой следующий проект и будут продавать им очередной Феминицид Сквад уже в других студиях под видом золотых гор.
А вот травить людей не стоит - с этим согласен. Но у каждого своя голова на плечах, если человек собрался идти обсирать разработчика в соцсетях - он и без меня найдет этот список, который несколько лет гуляет по интернету в свободном доступе, а с учетом выхода игры - титры с их именами будут прямиком на Youtube. Здесь я его привел лишь для наглядности того, что от старой Rocksteady там никого не осталось чтобы люди не тешили себя надеждами.
Потому, что фемки и т.п писали.
Ну, кстати, сценаристы-то неплохие, судя по проектам, но написали дичь - да, и такое бывает.