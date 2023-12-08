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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.2 167 оценок

"Пора плохишам спасать мир": стильный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League

Gutsz
Новости

На The Game Awards 2023 среди огромного количества анонсов также нашлось место для демонстрации Suicide Squad: Kill The Justice League. Разработчики из студии Rocksteady представили весьма бодрый трейлер шутер-экшена, где игрокам предстоит взять под свой контроль осужденных злодеев и выступить против Лиги справедливости. Ролик получился очень стильным, во многом благодаря музыкальному сопровождению от Gorillaz.

Свежий трейлер в основном посвящен представлению ключевых антагонистов игры. В Suicide Squad: Kill The Justice League игроки выступят против Бэтмена, Супермена и других известных супергероев DC. Они явно попали под влияние чужой воли, но главным героям ничего не остается, кроме как напрямую вступить с ними в схватку и даже попытаться убить.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится уже 2 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
makeavelli
"Пора плохишам спасать мир"

Спасибо не надо =)

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