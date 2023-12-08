"Пора плохишам спасать мир": стильный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League

На The Game Awards 2023 среди огромного количества анонсов также нашлось место для демонстрации Suicide Squad: Kill The Justice League. Разработчики из студии Rocksteady представили весьма бодрый трейлер шутер-экшена, где игрокам предстоит взять под свой контроль осужденных злодеев и выступить против Лиги справедливости. Ролик получился очень стильным, во многом благодаря музыкальному сопровождению от Gorillaz.
Свежий трейлер в основном посвящен представлению ключевых антагонистов игры. В Suicide Squad: Kill The Justice League игроки выступят против Бэтмена, Супермена и других известных супергероев DC. Они явно попали под влияние чужой воли, но главным героям ничего не остается, кроме как напрямую вступить с ними в схватку и даже попытаться убить.
Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится уже 2 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Спасибо не надо =)