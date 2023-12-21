Предполагаемый автор утечки по Suicide Squad: Kill The Justice League признался, что выдумал часть сюжета

В то время как утечка из Insomniac затмила практически все на этой неделе, в другой игре про супергероев, Suicide Squad: Kill the Justice League, произошла крупная утечка сюжета, из-за чего многие фанаты DC и Arkhamverse начали сокрушаться по поводу игры.

Теперь же, после этих утечек, якобы объявился сам виновник утечки и заявил, что он не только сожалеет о том, что рассказал о них, но и о том, что он неправильно описал или даже выдумал большую часть утечки.

Утечка признает, что датамайнер Miller, который возражал против природы этих утечек, был прав, говоря о том, что они были грубы, и это был "ублюдочный пересказ" сюжета игры, о котором они сожалеют.

Заметки о сюжете были собраны полностью из фрагментов игровых файлов, пропуская огромные фрагменты между ними и лишаясь всякого контекста. И даже в этом случае, по словам автора утечки, они "пропустили" большую их часть.

Хотя "основные события" действительно произойдут, детали, указанные в качестве фактов, были в основном спекуляцией автора утечки. Некоторые части были полностью выдуманы. Некоторые сюжетные линии были полностью опущены.

Короче говоря, он написал это, потому что увидел насколько вредно то, что они раскрыли для игры, и понял, что сильно облажались и не просто испортили вещи, а выпустили много неверной информации, и теперь он сожалеет об этом. Приятно, конечно, говорить задним числом, но ущерб нанесен, и утечку увидят в двадцать раз больше людей, чем эти извинения и исправление утечки.

Остается только догадываться, какой будет судьба Suicide Squad. Вокруг этой утечки было много негатива, но теперь выяснилось, что большая часть утечки — ложь или неверное описание. Между тем, очень многие из тех, поиграл в закрытую альфы отзываются положительно об игре. Кроме того, Rocksteady продолжает двигаться вперед и делится новыми продолжительными видеороликами об игре в своей инсайдерской серии Suicide Squad, новый эпизод которой вышел в эфир только вчера.