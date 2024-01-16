Представлен полноценный релизный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Warner Bros. Games и DC сегодня представили полноценный геймплейный релизный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, предстоящего шутера от третьего лица от Rocksteady Studios.
В совершенно новом трейлере представлены кадры игрового процесса, в которых Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акула ныряют с головой в хаос, охвативший Метрополис, чтобы сразиться с постоянно растущими силами Брэйниака. Видео также дает представление об эпических сражениях, в которых игроки будут участвовать против Зеленого Фонаря, Флэша и других врагов, пока Отряд берется за невыполнимую миссию по победе над величайшими в мире супергероями DC — Лигой справедливости.
Suicide Squad: Kill the Justice League будет доступна по всему миру 2 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). Версия в Epic Games Store (ПК) будет доступна 5 марта 2024 года. Игроки, оформившие предварительный заказ Deluxe Edition, получат ранний доступ к игре на 72 часа, начиная с 30 января 2024 года.
Блин, ну как такие красавцы, как Rocksteady с их реально шикарной трилогией про Бэтса могли скатиться в такую шляпу(
Видать реально там от тех, кто делал трилогию нихера никого не осталось.
Вы готовы много гриндить и отражать однотипные волны противников, тогда добро пожаловать в Suicide Squad: Kill the Justice League.
от хохма будет, если спустя определенный период сделают скидон в 99%, мол быстрей разбирай, а то с продажи в стиме уберут скоро. (это я за мстителей вспомнил, не помню правда, что там за скидка была)
Кстати, я взял этих мстителей, только не знаю нахрена.
Ахах, ну и шляпа)
столько бабок в рекламную компанию, это будет один из крупных провалов 2024 года
Бэтз в глаз попал...
Совместили Готэмских Лытсарей с новой Сэинтс Роу - это прям заявка на успех 🤭
ещё больше обидно за бэтса, вспоминая, что его нейроны головного мозга просто трубу шатали огромной дозе токсину пугала, а тут тоже под контроль взяли. Такой ап системы в утиль пошел =(
"Полноценный" это громко сказано. Неполноценный я бы сказал.
Так испоганили песню Blur этими реп битами(