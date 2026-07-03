Провал Suicide Squad едва не заставил разработчиков уйти из индустрии: "Игры превратились в таблицы с продажами"

Бывшие ведущие разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League рассказали, что работа над неудачным сервисным проектом Rocksteady настолько сильно их вымотала, что после релиза они всерьёз задумались об уходе из игровой индустрии.

В интервью Bloomberg бывший геймдиректор проекта Аксель Рюдби и бывший ведущий дизайнер Джонни Армстронг заявили, что за семь лет разработки приоритеты игры постепенно сместились с создания интересного проекта на выполнение бизнес-задач. По их словам, руководство Warner Bros. всё чаще требовало добавлять функции, которые могли бы повысить вовлечённость игроков и увеличить прибыль.

Рюдби признался, что в какой-то момент перестал чувствовать, что занимается разработкой игр. Вместо этого, по его словам, команда была вынуждена ориентироваться на маркетинговые показатели и аналитику, а не на творческие идеи.

Армстронг, в свою очередь, рассказал, что после провального запуска почувствовал полное эмоциональное выгорание. Он признался, что говорил себе: «Я больше не могу через это пройти», и всерьёз сомневался, хочет ли продолжать работать в игровой индустрии.

После ухода из Rocksteady оба разработчика объединились для создания независимой RPG с карточными механиками Secret of Circadia, финансирование которой сейчас проходит через Kickstarter.

По словам Рюдби, именно работа над инди-проектом помогла ему вновь почувствовать удовольствие от разработки. При этом он считает, что игровая индустрия всё сильнее теряет ориентиры, когда коммерческие показатели начинают доминировать над желанием создавать игры, которыми разработчики действительно гордятся.