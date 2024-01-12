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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 189 оценок

Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice League

monk70
Новости

В сообщение на X/Твиттере разработчики из Rocksteady поделились расширенными системными требованиями Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК-версии в полном объеме: от минимальных для игры в 1080p и 30 кадрах в секунду до бескомпромиссных Ultra, гарантирующих 60 кадров в секунду при разрешении 4К.

Минимальные — 1080p, низкие настройки, 30 кадров в секунду

  • Процессор: Intel i5-8400K или AMD Ryzen 5 1600.
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Хранилище: требуется SSD

Минимальные — 1080p, низкие настройки, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel i7-9700K или AMD Ryzen 7 5800X
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD RX 5700 XT.
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Хранилище: требуется SSD

Рекомендуемые — 1440p, средние настройки, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryxen 7 5800X3D
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6800 XT.
  • Память: 16 ГБ
  • Хранилище: требуется SSD

Ультра — 4К, высокие настройки, 60 кадров в секунду

  • Процессор: Intel i7-12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 7900 XT.
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Хранилище: требуется SSD

Напоминаем, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет доступна на PS5, Xbox Series и PC Steam со 2 февраля 2024 года, а в Epic Games Store дебют перенесен на 5 марта.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Spillik

Играл на тесте на рязани 2600 и гтх1060 - полет нормальный.

0
Александр Назарко

как всегда нет спеков для 1080/ультра

0
Zlobin_Evgeny

на моей 3060 норм будет

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Sigaretro

Народ не долго будет засорять свои компы этой вонючей слизью.

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