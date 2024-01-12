Раскрыты расширенные системные требования к ПК Suicide Squad: Kill the Justice League

В сообщение на X/Твиттере разработчики из Rocksteady поделились расширенными системными требованиями Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК-версии в полном объеме: от минимальных для игры в 1080p и 30 кадрах в секунду до бескомпромиссных Ultra, гарантирующих 60 кадров в секунду при разрешении 4К.
Минимальные — 1080p, низкие настройки, 30 кадров в секунду
- Процессор: Intel i5-8400K или AMD Ryzen 5 1600.
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56.
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: требуется SSD
Минимальные — 1080p, низкие настройки, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel i7-9700K или AMD Ryzen 7 5800X
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD RX 5700 XT.
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: требуется SSD
Рекомендуемые — 1440p, средние настройки, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryxen 7 5800X3D
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6800 XT.
- Память: 16 ГБ
- Хранилище: требуется SSD
Ультра — 4К, высокие настройки, 60 кадров в секунду
- Процессор: Intel i7-12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 7900 XT.
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: требуется SSD
Напоминаем, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет доступна на PS5, Xbox Series и PC Steam со 2 февраля 2024 года, а в Epic Games Store дебют перенесен на 5 марта.
Играл на тесте на рязани 2600 и гтх1060 - полет нормальный.
как всегда нет спеков для 1080/ультра
на моей 3060 норм будет
Народ не долго будет засорять свои компы этой вонючей слизью.