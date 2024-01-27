Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League объяснили новый облик Джокера

Студия Rocksteady Studios является автором одного из самых любимых вариантов Бэтмена всех времен, а вместе с ним и одного из самых культовых вариантов Джокера. Клоун, принц преступности, занимал видное место в каждой игре серии Arkham, даже в третьей, несмотря на его смерть в предыдущей части.

Исполнение этой роли Марком Хэмиллом было признано одним из лучших в играх, что неудивительно, ведь за несколько десятилетий до этого он великолепно сыграл Джокера в мультсериале "Бэтмен". Тем не менее, похоже, что Хэмилл не вернется в Suicide Squad: Kill the Justice League, несмотря на то, что игра происходит во вселенной Arkham. Джокер появится в качестве играбельного персонажа после запуска игры, но это Джокер, который был частью Отряда самоубийц в другой вселенной, где победил Брэйниак.

Он заметно отличается от Джокера, которого мы знаем и любим по играм серии Arkham, и, как вы понимаете, это было сделано намеренно. В вопросах и ответах, Rocksteady спросили об изменениях в облике культового персонажа. Сценарист Кейт Уотсон рассказала о том, что делает этого Джокера новым и уникальным.

Джокер из Arkham - культовый персонаж, начиная с его внешнего вида и заканчивая исполнением Марка Хэмиллса, получившего премию BAFTA. Мы хотели, чтобы наш Джокер стоял на своих ногах и был самим собой. Как вы можете видеть, художники проделали потрясающую работу над его внешним видом. Он чувствует себя собранным, поэтому, несмотря на размазанный макияж Джокера, он кажется нарочитым. Его наряд - показушный и чрезмерный, и это также отражается на его повадках. Что касается исполнения, то Джокера озвучивает потрясающий Джей Пи Карлиак, и, честно говоря, его реплики во время сессии часто были лучше, чем то, что мы написали, так что он действительно помог нам в разработке Джокера

Уотсон также объяснил, почему у Джокера протез ноги, отметив, что это происходит от его собственной анархии. Во время своих выходок Джокер повредил себе ногу одной из своих собственных бомб:

Как и все Джокеры, наш любит бомбы, и, как и полагается Джокеру, он не слишком заботится о безопасности, когда дело доходит до их детонации.