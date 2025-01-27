Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выложили в сеть exe-файл без защиты Denuvo

Rocksteady Studios, разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League, выпустили для игры новое обновление, вместе с которым выложили в сеть exe-файл без анти-пиратской защиты Denuvo размером 151 мегабайт. Судя по всему, это была не ошибка, а сделано в связи с тем, что поддержка игры официально закончена. Помимо исполняемого файла без Denuvo, в сеть также выложили exe-файлы с припиской Debug и Test, обычно используемые разработчиками для тестирований и отладки.

Suicide Squad: Kill The Justice League вышла 02 февраля 2024 года и не оправдала ожиданий издателя. Сюжет игры посвящен Отряду Самоубийц, возглавляемому агентом Амандой Уоллер. Команде обещают досрочное освобождение и помилование, если они смогут победить суперзлодея Брейниака.