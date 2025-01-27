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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 510 оценок

Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выложили в сеть exe-файл без защиты Denuvo

2BLaraSex
Новости

Rocksteady Studios, разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League, выпустили для игры новое обновление, вместе с которым выложили в сеть exe-файл без анти-пиратской защиты Denuvo размером 151 мегабайт. Судя по всему, это была не ошибка, а сделано в связи с тем, что поддержка игры официально закончена. Помимо исполняемого файла без Denuvo, в сеть также выложили exe-файлы с припиской Debug и Test, обычно используемые разработчиками для тестирований и отладки.

Suicide Squad: Kill The Justice League вышла 02 февраля 2024 года и не оправдала ожиданий издателя. Сюжет игры посвящен Отряду Самоубийц, возглавляемому агентом Амандой Уоллер. Команде обещают досрочное освобождение и помилование, если они смогут победить суперзлодея Брейниака.

23
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
kotasha

Всё просто лицензия подошла к логическому концу, похоже брали на год, ну конечно зачем убирать за оплаченный товар пусть пользователи мучаются, эти жиды посей день не убрали денуво с mad max в стим, сдаётся мне пока лицензия не кончаться фиг они что та уберут бизнес ничего личного.

18
agula98

Надо было сразу без нее выпускать, может быть хоть кто-то сыграл а щас она и без денувы-то не нужна, да и торрент программу не хочется оскорблять скачиванием такого трешачка

10
Spillik

А как же вопли, что и даром не надо, только если доплачивать будут?

-1
6363

Все равно играть не буду.

6
пекабир

осталось только народу доплатить, чтобы играли в этот пятикратно переваренный кал

5
Lesak

Ну поиграйте в наш кал, ну пожалуйста)

3
База Базович

и даже так оказалось, что их гауно никому не нужно)

0
Палыч Роков

Я бы не сказал что игра кал, игра неплохая, там беда с техническим состоянием и оптимизацией, но в остальном вполне неплохо

-4
NorthSable

Неплохая попытка, но нет

3
Jarvis666

А всего лишь то нужно было сделать сюжет в духе трилогии про Бетмена, без излишней клоунады и зумерских выходок,сделать красивую Харли Квинн и не добавлять Дерьмуво.

1
Spillik

Отряд самоубиц без клоунады, пон.

1
ZAUSA
А всего лишь то нужно было сделать сюжет в духе трилогии про Бетмена, без излишней клоунады и зумерских выходок,сделать красивую Харли Квинн и не добавлять Дерьмуво.

Новую другую игру что ли?

1
LeoMacReady

Бэтмен - сам по себе клоун. Миллиардер одевается в костюм мыши и бегает по ночам по крышам что бы бить каких-то дегенератов, которые сами кукухой поехали.

-2
666ANUBIS666 LeoMacReady

Наверное он имел в виду что цветные как клоуны

0
Лидер 666

не сильно радуйтесь ребята, я играл по подписке на ps5 в нее, там даже сюжета нету, тупо набор каких-то миссий, и еще начало затянуто с обучением люто) единственное что запомнилось, это адаптивные триггеры на геймпаде dualsence, там они круто работают.

0
SexualHarassmentPanda

Сюжет там есть на самом деле. И катсцены качественные. Но игровой процесс аля фортнайт нужно бесконечно прыгать и стрелять в самый тупорылый дизайн врагов который я когда либо видел. Куда стрелять? непонятно. Кто в тебя стреляет и от куда? Хрен пойми вообще. По этому мягко говоря на любителя.

4
WerGC

умирать так с музыкой

0
Tommy.

пора бы издателю отдавать с 95%, закрывать сервера и снимать с продажи, как это было с Marvel's Avengers

0
Палыч Роков

онлайн привязка никуда не делась

-1
agula98 Палыч Роков

Там добавили оффлайн-режим в последнем обновлении вообще-то

0
Чебурешник

Тут как с пакетом с мусором. Рано или поздно наступает момент, когда нужно выкинуть пакет на помойку.

0
BAZKIN

Отчаяние

0
PuaJl4eJl

Очень ущербная игра , в которую как я помню без впн даже не поиграешь)

0
Scorpion_GamePlay

Ура! Оно никому не надо!

0
LethalApple

ХАХА спасибо но нет, даже за бесплатно не нужно.

0
Kamishini1993

А русификатор они расшифровать не хотят?

-1
stalker6362

может быть теперь , ктонибуть сделает его

0
Палыч Роков

А смысл? там онлайн привязка

-1
2BLaraSex

Есть оффлайн-режим. Игра уже на торрентах.

1