Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выложили в сеть exe-файл без защиты Denuvo

Rocksteady Studios, разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League, выпустили для игры новое обновление, вместе с которым выложили в сеть exe-файл без анти-пиратской защиты Denuvo размером 151 мегабайт. Судя по всему, это была не ошибка, а сделано в связи с тем, что поддержка игры официально закончена. Помимо исполняемого файла без Denuvo, в сеть также выложили exe-файлы с припиской Debug и Test, обычно используемые разработчиками для тестирований и отладки.
Suicide Squad: Kill The Justice League вышла 02 февраля 2024 года и не оправдала ожиданий издателя. Сюжет игры посвящен Отряду Самоубийц, возглавляемому агентом Амандой Уоллер. Команде обещают досрочное освобождение и помилование, если они смогут победить суперзлодея Брейниака.
Всё просто лицензия подошла к логическому концу, похоже брали на год, ну конечно зачем убирать за оплаченный товар пусть пользователи мучаются, эти жиды посей день не убрали денуво с mad max в стим, сдаётся мне пока лицензия не кончаться фиг они что та уберут бизнес ничего личного.
Надо было сразу без нее выпускать, может быть хоть кто-то сыграл а щас она и без денувы-то не нужна, да и торрент программу не хочется оскорблять скачиванием такого трешачка
А как же вопли, что и даром не надо, только если доплачивать будут?
Все равно играть не буду.
осталось только народу доплатить, чтобы играли в этот пятикратно переваренный кал
Ну поиграйте в наш кал, ну пожалуйста)
и даже так оказалось, что их гауно никому не нужно)
Я бы не сказал что игра кал, игра неплохая, там беда с техническим состоянием и оптимизацией, но в остальном вполне неплохо
Неплохая попытка, но нет
А всего лишь то нужно было сделать сюжет в духе трилогии про Бетмена, без излишней клоунады и зумерских выходок,сделать красивую Харли Квинн и не добавлять Дерьмуво.
Отряд самоубиц без клоунады, пон.
Новую другую игру что ли?
Бэтмен - сам по себе клоун. Миллиардер одевается в костюм мыши и бегает по ночам по крышам что бы бить каких-то дегенератов, которые сами кукухой поехали.
Наверное он имел в виду что цветные как клоуны
не сильно радуйтесь ребята, я играл по подписке на ps5 в нее, там даже сюжета нету, тупо набор каких-то миссий, и еще начало затянуто с обучением люто) единственное что запомнилось, это адаптивные триггеры на геймпаде dualsence, там они круто работают.
Сюжет там есть на самом деле. И катсцены качественные. Но игровой процесс аля фортнайт нужно бесконечно прыгать и стрелять в самый тупорылый дизайн врагов который я когда либо видел. Куда стрелять? непонятно. Кто в тебя стреляет и от куда? Хрен пойми вообще. По этому мягко говоря на любителя.
умирать так с музыкой
пора бы издателю отдавать с 95%, закрывать сервера и снимать с продажи, как это было с Marvel's Avengers
онлайн привязка никуда не делась
Там добавили оффлайн-режим в последнем обновлении вообще-то
Тут как с пакетом с мусором. Рано или поздно наступает момент, когда нужно выкинуть пакет на помойку.
Отчаяние
Очень ущербная игра , в которую как я помню без впн даже не поиграешь)
Ура! Оно никому не надо!
ХАХА спасибо но нет, даже за бесплатно не нужно.
А русификатор они расшифровать не хотят?
может быть теперь , ктонибуть сделает его
А смысл? там онлайн привязка
Есть оффлайн-режим. Игра уже на торрентах.