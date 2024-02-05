Реальные игроки в целом остались довольны Suicide Squad: Kill The Justice League

Многие геймеры были крайне скептично настроены по отношению к новой игре от Rocksteady Studios. Их экшен-шутер Suicide Squad: Kill The Justice League о шестерке отпетых негодяев, которым предстоит выступить против самой Лиги Справедливости, еще задолго до релиза начал получать негативные отзывы в социальных сетях и на форумах. Оценки игровой прессы, несмотря на современные стандарты, также оказались удивительно низкими. Казалось бы, проекту ждет неминуемый провал среди пользовательских оценок, однако реальные игроки оказались более лояльными.

Несмотря на весь негатив вокруг Suicide Squad: Kill The Justice League, проект в цифровом магазине Steam получил 84% положительных отзывов из почти 4 тысяч обзоров. Игроки объективно критикуют игру за проходной сюжет и странных персонажей, однако также отмечают и хорошие стороны. По мнению пользователей, разработчикам из Rocksteady Studios удалось создать действительно увлекательный геймплей. В экшене представлено достаточное количество контента, а возможность кооперативного прохождения исправляет многие посредственные задания.

На данный момент максимальное количество игроков Suicide Squad: Kill The Justice League в Steam достигло 13 тысяч одновременных пользователей. Эта цифра, вероятно, уже не будет расти, и для активной поддержки игры пострелизным контентом такой аудитории может быть недостаточно. Игрокам, которым понравилась игра, остается лишь надеяться, что проект собрал достаточную аудиторию на консолях, и разработчики не откажутся от выпуска контентных патчей.