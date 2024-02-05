Реальные игроки в целом остались довольны Suicide Squad: Kill The Justice League

Многие геймеры были крайне скептично настроены по отношению к новой игре от Rocksteady Studios. Их экшен-шутер Suicide Squad: Kill The Justice League о шестерке отпетых негодяев, которым предстоит выступить против самой Лиги Справедливости, еще задолго до релиза начал получать негативные отзывы в социальных сетях и на форумах. Оценки игровой прессы, несмотря на современные стандарты, также оказались удивительно низкими. Казалось бы, проекту ждет неминуемый провал среди пользовательских оценок, однако реальные игроки оказались более лояльными.
Несмотря на весь негатив вокруг Suicide Squad: Kill The Justice League, проект в цифровом магазине Steam получил 84% положительных отзывов из почти 4 тысяч обзоров. Игроки объективно критикуют игру за проходной сюжет и странных персонажей, однако также отмечают и хорошие стороны. По мнению пользователей, разработчикам из Rocksteady Studios удалось создать действительно увлекательный геймплей. В экшене представлено достаточное количество контента, а возможность кооперативного прохождения исправляет многие посредственные задания.
На данный момент максимальное количество игроков Suicide Squad: Kill The Justice League в Steam достигло 13 тысяч одновременных пользователей. Эта цифра, вероятно, уже не будет расти, и для активной поддержки игры пострелизным контентом такой аудитории может быть недостаточно. Игрокам, которым понравилась игра, остается лишь надеяться, что проект собрал достаточную аудиторию на консолях, и разработчики не откажутся от выпуска контентных патчей.
Реальные игроки ?
А ты лично проверял?
норм игра!
Честно говоря, я даже не знаю, как начать этот обзор. Suicide Squad — это сложная игра, о которой сложно говорить, поскольку кажется, что она стала боксерской грушей игрового мира, поэтому любые дискуссии вокруг этой игры очень токсичны.
Является ли эта игра игрой на 10 из 10, в которую вам обязательно стоит срочно поиграть? - нет, но это отличный мародерский шутер, похожий на Borderlands больше, чем на что-либо еще, с чем его можно будет сравнивать.
История была очень забавной, да, они убивают Бэтмена Аркхема, и это отстой, но люди, говорящие, что это не «точно в соответствии с лором», передергивают как ♥♥♥♥. Буквально все, что не является основным комиксом, не является каноном, я бы предпочел, чтобы Rocksteady рискнула и рассказала оригинальную историю, просто скопировав и вставив из комиксов.
Приходите непредвзято, вы, вероятно, прекрасно проведете время.
И, честно говоря, я беспокоюсь, что Финал станет повторяющимся, если они не добавят к нему ничего, но добыча довольно плохая.
так что да, я не знаю, цифры трудные, 7 из 10 или что-то в этом роде?
А с чего вы решили, что это реальные игроки а не вб отзывы ботами крутят? Игрокам так нереально понравилась игра, что пиковый онлайн всего лишь 13 тысяч человек был и из них 4 тысячи положительных отзывов, правда в так сильно понравившуюся им игру они больше не зайдут, хотя лайв сервис игры по типу отряда как раз и направлены на каждодневное удержание аудитории,но что-то по онлайну этого не видно
Думаю, это как раз тот случай
реальные игроки)
Автор умен.
Метакритик в помощь
На Метакритике чаще 2 категории: Фанатики, которые ставят 10 любому шлаку и нытики, которые всему ставят 1.
Продажный метакритик славится тем что частенько удаляет отзывы с низкими оценками, но почему-то не в этот раз, с чего бы вдруг. Может потому что даже до них дошло, что потакать такой игре будет зашквар, ну или тупо им WB денег не занесла.
Не реально реальные
Заголовок статьи чистейшая "ЦЭ БРЭХНЯ". Игровое сообщество далеко не такие шлимазлы как надеются боссы этого игрового ГНОЯ как "Suicide Squad: Kill The Justice League". Да только вот это жалкое подобие игры провалилось в Мариинскую впадину, так что господинчики и хозяйчики студий, можете теперь выть на луну хоть до кровавых соплей..
Автор кто ты, реальные игроки и 13 тысяч онлайн, реальный онлайн это 25 27 тысяч в течение пары месяцев после выхода игры, а не заход выход верните деньги, у них возврат 37% процентов это показатель.
Всё, пошла обратка- начали доплачивать за положительность псевдоигрокам!?)))))
о шестерке отпетых негодяев?
Ну и ладно. Если честно думал будет громкий провал в начале года.
Какой шестерке, кто еще двое то?
"реальные", ага ага
Эти клоуны удаляют негативные отзывы. А те, кто оставляют положительные это целевая аудитория Вротнайта))
Итого целевой аудитории лутан-шутанов зашло, на метакритик залетели обзорщики с ютуба со своими 0 и 10, по традиции.