Rocksteady не забыла о Suicide Squad: Kill the Justice League и начнётся делиться новой информацией в ближайшую среду

После нескольких месяцев молчания WB Games и Rocksteady объявили, что суперзлодейский экшен Suicide Squad: Kill the Justice League получит серию закулисных роликах о разработке под названием «Suicide Squad Insider». Ролики начнут публиковаться в ближайшую среду, 15 ноября.
Первый эпизод расскажет о сюжете и игровом процессе Suicide Squad: Kill the Justice League.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series и ПК.
Кроме Rocksteady про это уже все и забыли
А я уже забыл про эту игру) да и не так уж интересна она когда на фоне выходят более интересные проекты.