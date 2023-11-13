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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 150 оценок

Rocksteady не забыла о Suicide Squad: Kill the Justice League и начнётся делиться новой информацией в ближайшую среду

monk70
Новости

После нескольких месяцев молчания WB Games и Rocksteady объявили, что суперзлодейский экшен Suicide Squad: Kill the Justice League получит серию закулисных роликах о разработке под названием «Suicide Squad Insider». Ролики начнут публиковаться в ближайшую среду, 15 ноября.

Первый эпизод расскажет о сюжете и игровом процессе Suicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series и ПК.

-3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
BAZKIN

Кроме Rocksteady про это уже все и забыли

5
U1traMagnum

А я уже забыл про эту игру) да и не так уж интересна она когда на фоне выходят более интересные проекты.

0