Rocksteady подтвердила утечку сюжетных спойлеров Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League должна была дебютировать в первой половине 2023 года, но разработчикам понадобилось гораздо больше времени для реализации своего видения. В конечном итоге студия хочет выпустить приключение только 2 февраля 2024 года. Однако информация, с подробностями сюжета появилась в Интернете за 46 дней до премьеры.

Rocksteady Studios недавно подтвердила, что подробности Suicide Squad: Kill the Justice League правдивы. Это не очень хорошая новость для многих игроков, которые с нетерпением ждут игру.

Мы с нетерпением ждем, когда игроки увидят историю, которую мы создали в Suicide Squad: Kill the Justice League, когда игра выйдет в новом году. Мы надеемся, что каждый сможет поиграть в игру и прочувствовать каждый момент повествования по-своему. Очень обидно делиться подробностями до выхода игры, поэтому мы можем только призвать вас избегать спойлеров, где это возможно. Мы также просим вас не пытаться повлиять на впечатления других игроков, публикуя спойлеры. Ждем всех вас в Метрополисе 02.02.24.

Несколько часов назад в интернете появились скриншоты, представляющие подробности сюжета Suicide Squad: Kill the Justice League, и среди деталей была информация о том, какие персонажи возвращаются, какие будут убиты, и даже некоторые игроки жалуются на действия Rocksteady Studios — создатели якобы плохо обошлись с одним из персонажей.

Создатели серии Batman Arkham приучили игроков создавать не только великолепный геймплей, но и за эти годы разработчики сумели удивить событиями. На бумаге Suicide Squad: Kill the Justice League — это шутер от третьего лица с колоритным составом персонажей, но раскрытая информация подтверждает, что разработчики подготовили несколько сюрпризов.