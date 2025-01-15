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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 509 оценок

Rocksteady Studios официально завершила поддержку игры Suicide Squad: Kill The Justice League

butcher69
Новости

Rocksteady Studios официально завершила поддержку игры Suicide Squad: Kill The Justice League с выпуском восьмого эпизода четвёртого сезона. Это обновление знаменует финальную битву с Брейниаком и завершение ключевых сюжетных линий.

В последнем эпизоде были добавлены финальная миссия с Брейниаком, новая броня и экзотическое оружие, исправления багов и правки геймплея и офлайн-режим для игры без интернета.

Сетевые функции, включая кооператив, остаются доступными, а все предыдущие обновления и контент можно использовать.

Итоги сюжета:

  • Убитые герои (Супермен, Бэтмен, Флэш и Зелёный Фонарь) оказались клонами, а оригиналы освобождены.
  • Супермен пообещал освободить оставшихся пленников Брейниака.
  • Чудо-женщина погибла.
  • Отряд самоубийц сбежал в Elseworlds.

Игра, вышедшая 2 февраля 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series, получила смешанные отзывы: 63% положительных оценок в Steam.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kaiberserk

слава богу. теперь надо что б она завершила свое существование

-1
WodkaGT

Может быть после добавления оффлайн-режима её таки ломанут, чтобы можно было нормально поиграть. Без танцев с VPN и заморочками с оплатой.

-8
-zotik-

Имей хоть каплю самоуважения

8
AlexFoRestor -zotik-

ну бесплатно-то можно и в кал поиграть, ради научного интереса

0
Pravdarub AlexFoRestor

Лол. На халяву и гoвно сладкое?

0
AlexFoRestor Pravdarub

Откуда ж я знаю сладкое или нет. Надо разным интересоваться. Иначе как ты научишься отличать гoвно от не гoвна? По чужим отзывам? Оно конечно тоже можно, но не всегда.

0