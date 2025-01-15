Rocksteady Studios официально завершила поддержку игры Suicide Squad: Kill The Justice League с выпуском восьмого эпизода четвёртого сезона. Это обновление знаменует финальную битву с Брейниаком и завершение ключевых сюжетных линий.
В последнем эпизоде были добавлены финальная миссия с Брейниаком, новая броня и экзотическое оружие, исправления багов и правки геймплея и офлайн-режим для игры без интернета.
Сетевые функции, включая кооператив, остаются доступными, а все предыдущие обновления и контент можно использовать.
Итоги сюжета:
- Убитые герои (Супермен, Бэтмен, Флэш и Зелёный Фонарь) оказались клонами, а оригиналы освобождены.
- Супермен пообещал освободить оставшихся пленников Брейниака.
- Чудо-женщина погибла.
- Отряд самоубийц сбежал в Elseworlds.
Игра, вышедшая 2 февраля 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series, получила смешанные отзывы: 63% положительных оценок в Steam.
слава богу. теперь надо что б она завершила свое существование
Может быть после добавления оффлайн-режима её таки ломанут, чтобы можно было нормально поиграть. Без танцев с VPN и заморочками с оплатой.
Имей хоть каплю самоуважения
ну бесплатно-то можно и в кал поиграть, ради научного интереса
Лол. На халяву и гoвно сладкое?
Откуда ж я знаю сладкое или нет. Надо разным интересоваться. Иначе как ты научишься отличать гoвно от не гoвна? По чужим отзывам? Оно конечно тоже можно, но не всегда.