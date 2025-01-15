Rocksteady Studios официально завершила поддержку игры Suicide Squad: Kill The Justice League с выпуском восьмого эпизода четвёртого сезона. Это обновление знаменует финальную битву с Брейниаком и завершение ключевых сюжетных линий.

В последнем эпизоде были добавлены финальная миссия с Брейниаком, новая броня и экзотическое оружие, исправления багов и правки геймплея и офлайн-режим для игры без интернета.

Сетевые функции, включая кооператив, остаются доступными, а все предыдущие обновления и контент можно использовать.

Итоги сюжета:

Убитые герои (Супермен, Бэтмен, Флэш и Зелёный Фонарь) оказались клонами, а оригиналы освобождены.

Супермен пообещал освободить оставшихся пленников Брейниака.

Чудо-женщина погибла.

Отряд самоубийц сбежал в Elseworlds.

Игра, вышедшая 2 февраля 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series, получила смешанные отзывы: 63% положительных оценок в Steam.