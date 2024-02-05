Скандальная игра Suicide Squad: Kill The Justice League возглавила британский чарт по продажам физических носителей

Несмотря на крайне негативное отношение игроков к новому супергеройскому экшену от Rocksteady Studios, проект уже может похвастаться первыми успехами. В розничной торговле физическими копиями игра опередила множество других новинок, включая ожидаемый ремейк Persona 3. Скандальный проект сумел обойти бессменных лидеров чарта в лице EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy, которые все зимние праздники опережали в продажах новые релизы.
На этой неделе в Великобритании два новых релиза заняли первые два места в чартах: Suicide Squad: Kill The Justice League занял первое место, а Persona 3 Reload удерживает второе место по продажам. Данные о продажах физических копий Suicide Squad немного отстают от Tekken 8, но при этом опережают показатели The Last of Us 2 Remastered.
Как сообщается, примерно такая же ситуация с Suicide Squad: Kill The Justice League наблюдается в Европе и США. Игра в целом успешно продается на физических носителях, однако точные данные и цифровые продажи пока остаются неизвестными.
я думаю, что все вот эти "успехи" чисто пиар компания тонущего корабля. видать бабок вкладывают в это немерено, чтобы создать искусственную популярность. ну не верю я, что здравомыслящий человек будет играть в это го*но. также сомневаюсь в реальности оценок в стиме. мне кажется им тоже занесли достаточно. пройдёт время и это станет очевидно
Ну стим за "модерацией расистских отзывов" пока не ловили, в отличие от метакритика и плейграунда.
Зато за "бомбинг" стим чистит постоянно))))))))))))))
Судя по всему британский чарт по продажам это походу такой же мем как и британские учёные.
Британцы и Фифу каждый год хавают с таким наслаждением, что кажется с ними далеко не всё в порядке.
Британцы по классике - скупают кал пачками
Решили поиметь кал, могут себе позволить
Бритосы навернули дерьма и счастливы. Впрочем, ни хрена нового
Лол, бриташки как всегда наворачивают с лопаты XD
Схавали.
Больные ублюдки.
Если серьезно, то уже давно пора перестать ориентироваться на продажи физических копий, они являются абсолютным меньшинством от общего числа. В стиме еле-еле со всеми накрутками 13К аудитории набрали и сомнительно, что на других платформах ситуация лучше.
Британцы уже какой год подряд держат планку как самый главный потребитель 7овна за full price+?
Бриташки поддерживают реноме коричневозубиков, их кайф кушать хомно и быть тупыми..
видать не плохая игра а хейтеры все воют хотя какая разница что говорят люди которые игры только на торенте покупают))
Ну наверное потому, что игра на самом деле неплохая и её просто захейтили в нижнем интернете ? Так обычно всегда и бывает с хорошими играми. В Стим у игры хорошие отзывы от купивших, а на всяких помойках типа метакритика плохие, но там и игрой обладать не надо, что бы свои 0/10 поставить.
Просто фанатики трясутся, ничего нового :)
В стиме отзывы накручены ботами и активистами, а негативные удаляются.
Наброс прям жирный.
Только ты не думал, что "отзывы от купивших"- фигня полная? Ведь все недостатки этого "шыдевра" были очевидны ещё с трейлеров.
А если что-то откровенно попахивает, то никто кроме ̶к̶о̶п̶р̶о̶ф̶и̶л̶о̶в̶ фанатов кооп-дрoчилен с SJW это не купит. А они уже как раз получат что хотели и поставят 12/10
Но если ты хвалишь игру, то аргументируй, за что?