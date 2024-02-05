на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.5 336 оценок

Скандальная игра Suicide Squad: Kill The Justice League возглавила британский чарт по продажам физических носителей

Gutsz
Новости

Несмотря на крайне негативное отношение игроков к новому супергеройскому экшену от Rocksteady Studios, проект уже может похвастаться первыми успехами. В розничной торговле физическими копиями игра опередила множество других новинок, включая ожидаемый ремейк Persona 3. Скандальный проект сумел обойти бессменных лидеров чарта в лице EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy, которые все зимние праздники опережали в продажах новые релизы.

На этой неделе в Великобритании два новых релиза заняли первые два места в чартах: Suicide Squad: Kill The Justice League занял первое место, а Persona 3 Reload удерживает второе место по продажам. Данные о продажах физических копий Suicide Squad немного отстают от Tekken 8, но при этом опережают показатели The Last of Us 2 Remastered.

Как сообщается, примерно такая же ситуация с Suicide Squad: Kill The Justice League наблюдается в Европе и США. Игра в целом успешно продается на физических носителях, однако точные данные и цифровые продажи пока остаются неизвестными.

-14
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Сyberpunk
проект может похвастаться первыми успехами

я думаю, что все вот эти "успехи" чисто пиар компания тонущего корабля. видать бабок вкладывают в это немерено, чтобы создать искусственную популярность. ну не верю я, что здравомыслящий человек будет играть в это го*но. также сомневаюсь в реальности оценок в стиме. мне кажется им тоже занесли достаточно. пройдёт время и это станет очевидно

13
rewgerg43252

Ну стим за "модерацией расистских отзывов" пока не ловили, в отличие от метакритика и плейграунда.

-4
Гена Транквилизатор rewgerg43252

Зато за "бомбинг" стим чистит постоянно))))))))))))))

3
Grimnebulin

Судя по всему британский чарт по продажам это походу такой же мем как и британские учёные.

12
Navigor506

Британцы и Фифу каждый год хавают с таким наслаждением, что кажется с ними далеко не всё в порядке.

9
Stas776

Британцы по классике - скупают кал пачками

6
_RedLion_

Решили поиметь кал, могут себе позволить

0
Jax Briggs

Бритосы навернули дерьма и счастливы. Впрочем, ни хрена нового

5
rewgerg43252

Лол, бриташки как всегда наворачивают с лопаты XD

2
Кей Овальд

Схавали.

1
goodneighbor

Больные ублюдки.

Если серьезно, то уже давно пора перестать ориентироваться на продажи физических копий, они являются абсолютным меньшинством от общего числа. В стиме еле-еле со всеми накрутками 13К аудитории набрали и сомнительно, что на других платформах ситуация лучше.

1
SoggyOrrinthal

Британцы уже какой год подряд держат планку как самый главный потребитель 7овна за full price+?

1
Петр Стрельцов

Бриташки поддерживают реноме коричневозубиков, их кайф кушать хомно и быть тупыми..

0
Onti 1

видать не плохая игра а хейтеры все воют хотя какая разница что говорят люди которые игры только на торенте покупают))

-1
OnlyMad

Ну наверное потому, что игра на самом деле неплохая и её просто захейтили в нижнем интернете ? Так обычно всегда и бывает с хорошими играми. В Стим у игры хорошие отзывы от купивших, а на всяких помойках типа метакритика плохие, но там и игрой обладать не надо, что бы свои 0/10 поставить.

-18
Freund Benno

Просто фанатики трясутся, ничего нового :)

-9
goodneighbor

В стиме отзывы накручены ботами и активистами, а негативные удаляются.

3
rewgerg43252

Наброс прям жирный.
Только ты не думал, что "отзывы от купивших"- фигня полная? Ведь все недостатки этого "шыдевра" были очевидны ещё с трейлеров.
А если что-то откровенно попахивает, то никто кроме ̶к̶о̶п̶р̶о̶ф̶и̶л̶о̶в̶ фанатов кооп-дрoчилен с SJW это не купит. А они уже как раз получат что хотели и поставят 12/10

2
rewgerg43252

Но если ты хвалишь игру, то аргументируй, за что?

2