Скандальная игра Suicide Squad: Kill The Justice League возглавила британский чарт по продажам физических носителей

Несмотря на крайне негативное отношение игроков к новому супергеройскому экшену от Rocksteady Studios, проект уже может похвастаться первыми успехами. В розничной торговле физическими копиями игра опередила множество других новинок, включая ожидаемый ремейк Persona 3. Скандальный проект сумел обойти бессменных лидеров чарта в лице EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy, которые все зимние праздники опережали в продажах новые релизы.

На этой неделе в Великобритании два новых релиза заняли первые два места в чартах: Suicide Squad: Kill The Justice League занял первое место, а Persona 3 Reload удерживает второе место по продажам. Данные о продажах физических копий Suicide Squad немного отстают от Tekken 8, но при этом опережают показатели The Last of Us 2 Remastered.

Как сообщается, примерно такая же ситуация с Suicide Squad: Kill The Justice League наблюдается в Европе и США. Игра в целом успешно продается на физических носителях, однако точные данные и цифровые продажи пока остаются неизвестными.