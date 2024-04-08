Слух: Пятый сезон Suicide Squad: Kill the Justice League, скорее всего, станет последним

Suicide Squad: Kill the Justice League стала одной из самых плохо принятых игр года, что, судя по словам издателя WB Games, отразилось и на ее коммерческих показателях. Недавний выход первого сезона игры мало что сделал для возрождения интереса к ней, вызвав широкий резонанс из-за ряда существенных проблем и, похоже, WB Games и Rocksteady Studios начинают строить планы на финишную прямую.
Об этом сообщает Miller Ross, который предполагает, что судя по тому, что ему сообщили его источники, пятый сезон "скорее всего" будет последним для Suicide Squad: Kill the Justice League. По всей видимости, это связано с тем, что недавно вышедший первый сезон "мало что сделал для оживления продаж".
Ross не назвал, когда выйдет пятый сезон игры, но если четвертый сезон стартует в январе следующего года, как утверждает инсайдер, то пятый сезон, скорее всего, начнется в апреле, а это значит, что игра получит чуть больше года поддержки после запуска, когда выйдет ее финальный сезон.
Конечно, будет ли все так на самом деле, еще предстоит выяснить - в конце концов, мы все еще находимся на довольно ранней стадии жизненного цикла игры. Тем не менее, судя по тому, как шутер с открытым миром показал себя на данный момент, все признаки указывают на не самый счастливый конец.
Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Так вам и надо. Наставили и денуво и онлайн привязку и ценник фуллпрайсовый, как у хорошей сингловой игры. А на деле просто пук в лужу и куча обещаний. Даже не жалко тех, кто купил эту ссанину. Налог на тупость никто не отменял
Ну, они планируют дропать по 2 из 12 брейниаков в сезон, так что там изначально-то планировалось 6, что не сильно больше. Но это даже хорошо, может, сезоны станут чуть насыщеннее, если они их не будут размазывать. Я вот вернулся в игру в начале первого сезона, не увидел толком контента, и ушёл через час. Может, вернусь за Риддлером.
Вот щяс чтоб спасти ситуацию - надо бежать и сносить дюневу и ставить оффлайн, нееее щяс будут держать до 5 сезона + после 5 сезона ещё целый год подержут и только снимут- да вот прикол в том что она окончательно вымрет, щяС хоть какой-то хайп есть может сыграть положительно, "но нееее мы лучше здохнем но до последнего будем надеяться что срубил лишнего бабок" - которых не будет из за них же и тупой копеечной политики.
Игре не поможет офлайн. Такое если и сделают, то при закрытии серверов.
трэшак не взлетел... кто бы мог подумать ой ой ой...
Вот и славно 👍
Может начнут делать что-то нормальное
Я думал первый последний🤣🤣🤣