СМИ: Поисковые запросы о возврате средств за Suicide Squad выросли на 791% после старта раннего доступа

Разработанная легендарной студией Rocksteady, известной по серии игр Batman Arkham, игра Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в ранний доступ на этой неделе.
Игра вызывает все больше споров, начиная с момента ее презентации. Скептицизм усугубился утечкой фрагментов геймплея и сюжетных моментов перед выходом игры, что заставило фанатов вновь усомниться в ее направленности. Позже IGN и другие крупные издания опубликовали превью игры, причем практически единогласно в негативном тоне, что редко встречается в столь широких кругах. "Нам не понравилось", - заявили представители IGN, которым впоследствии Warner Bros в отместку отказала в доступе к пресс-копиям.
Ранний доступ к игре начался с ряда проблем и сервера игры уже несколько раз были полностью отключены. Чтобы получить ранний доступ, вам нужно приобрести Suicide Squad: To Kill the Justice League Deluxe Edition, которое стоит абсурдные 100 долларов. Таким образом, одно из преимуществ Deluxe Edition больше недоступно из-за длительного периода технического обслуживания. Более того, одна из ошибок раннего доступа, судя по всему, полностью проспойлерила концовку игры и пользователи оказались очень недовольны.
По словам издания Windows Central, аналитическая компания McLuck опубликовала заявление о том, что "глючный" запуск Suicide Squad привел к массовому 791-процентному всплеску запросов на "возврат денег за "Отряд самоубийц"" после всех этих неурядиц.
Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра станет доступна уже 2 февраля.
надо не просто деньги забрать, а еще и засудить разработчиков за моральный ущерб нанесённый игрокам. особенно за концовку
нет за отключение серверов сколько супер издание который доступ дает стоит?
Засудить нужно тех,кто внёс бабло что-бы получить фуфло.
Скажи это ей в лицо еще раз)
Тут не говорить надо,а кое-что другое сделать.
а что не так с концовкой?
Лохи предзаказали, классика. Теперь ноют, классика.
на этом все и вертится
Лохи должны вертеться.Классика.)
эпичнее фейла я еще не видел за aaa проект
В последние годы дно постоянно пробивается,бесконечность не предел)
Бесконечность она бесконечна.)))
а как же старфилд?
не так грандиозен , в него продолжают играть, он скорее разочарование года
Вот глупый пипл, ну сколько вам говорят уже лет - не берите ВЫ предзаказы!!!!!!! Только и стимулируете этих псевдоразрабов вообще не прорабатывать игры!!!!!
Виталик, это ты?)
Это Миша)
А потом пойдут массовые увольнения в роксдети и закрытие студии. Печально.
Та нет уже той студии блин... СТАРИЧКИ, основатели давно разбежались и корпят над новой игрой, создав другую студию, а в этой осталишь дундуки, которые принеси-подай всю жизнь и возомнили себя гуру гейм-дева... от студии осталось одно НАЗВАНИЕ и тооо...
Что происходит. За один год, уже куча игр которые все ненавидят
Тучи ненависти и зла заволокли некогда бодрый и здравствующий западный игропром.
Гамно
Игры Warner Bros по данной вселенной мне всё больше и больше на поминают ту русскую сказку где у отца всё хуже с возрастом получалось, "старший умный был детина" (серия Batman: Arkham), "средний был и так и сяк" (Gotham Knights), ну думаю "младший вовсе был дурак" кто тут подразумевается говорить не нужно.
))
не очень удачная аналогия. младший, как раз и оказался в "дамках"
Я не удивлюсь если и она по продажам остальных обойдёт и окажется в "дамках", тому хоть дурак на конька-горбунька подфартило, игре на недалёких покупателей, которые позарились на вселенную. Но по факту особых трудов никто из них не вложил и как были никчёмными по факту, так и остались. Вот и ещё одна аналогия.
Эх рокстеди, рокстеди. Как же вас угораздило, так вляпаться после аркхемов.
Дай Бог чтоб студию расформировали!
Изначально было понятно, что будет фейл, но мамонты продолжали покупать.
кто-то сейчас злорадствует
И то и другое = аксиома Эскобара .
Мда, что делает компания WB?: "делайте игру что бы деняг было много" а в итоге :D, игру я пощупаю а там будет видно :D
ну а сама игра что из себя представляет?
Унылые пострелушки от третьего лица в стиле Dark Void
как удивительно! (НЕТ)
Warner bros. кидают все кому не лень
лучшеб продолжали линейку с бэтсом или другими героями, расширяя мир на подобие какого нибудь гта
Братья якуты наверное ликуют))
Что за новость в процентном соотношении высосана из пальца. Если на возврате стоял 1 человек , а потом захотели вернуть 7 человек вот тебе и 700 процентов увеличения)))из мухи слона раздувают прям трагедия....давайте реальные цифры что возврат тысячи хотят сделать , а не эту пляпу, а если цифр нет , то ненадо этого бреда.
Не, это так не работает, вероятность того, что возврат потребовал только один человек равна примерно нулю.
Из этой новости я так и не понял в чём проблема игры)
По адресу "аналитической конторы" McLuck нет никаких новостей, а находится какое-то онлайн казино.
Беглый гуглеж по поводу статьи в WindowsCentral привел в обсуждение на сайте resetEra (гуглтрансл):
"«Аналитическая фирма McLuck», судя по беглому беглому просмотру статьи и поиску в Google, кажется довольно сексуальным описанием того, что такое McLuck, если только не появится McLuck, который не является дерьмовым веб-сайтом, посвященным азартным играм в Интернете.
Хотя в статье есть прямая ссылка на этот дерьмовый сайт азартных игр, так что, возможно, они просто надеялись, что никто не прочитает статью внимательно.
Вероятно, это одна из самых тупых статей об играх, которые я когда-либо видел. Почему этот парень продолжает появляться в «Эре»? Он отстой."
картинка с этого "аналлитическо сайта":
от таких новостей самооценка поднимается
Никогда такого не было и вот опять
Странные разрабы- могли бы десяток разнообразных выживачей на коленке наклепать и вывалить в ранний доступ- хоть один, да выстрелил бы) а то убили ватмана, не учли тонкую нежную душу современных геймеров - и будут удивляться потом, а че это все так их хейтят)
Шо опять именитые разрабы слились? Ну ждите через годик два починят, длс запилят и по скидочку продадут. Схавайте как ни в чем не бывало.
ну шо там рокстеди? может вы ещё и гта 6 тоже в утиль умудритесь послать?
...Хоспаде. Ладно ГТА6, прикинь что будет с Ведьмаком 4.
Ещё TES 6 забыл) Реально, глядя на поделия последних 2-3 лет, страшно становится за игро-индустрию.
я тут именно за рокстеди. После того ремастера трилогии один тип предупреждал, что это возможно не последняя лажа и преподносит рокстеди, как эталон стопроцентной годноты не стоит.
А почему все бомбят? Вы название игры видели? Это же очевидно, что вселенная, где "злодеи" уничтожают "героев".
В комиксах есть сюжеты и похлеще и мрачнее. Просто расслабьтесь и попробуйте поиграть за злодеев, которые побеждают. Это очередная вселенная, которой могут придумать 100 раз с разным развитием и сюжетом.
Бомбят потому, что этот кал во вселенной Аркхам. Была она другая, как в Готэм Найтс, было бы вообще насрать
Только из за харли поиграю🙂
Новость для дебилов, был один запрос стало 8, вот вам 800%, а дебилы которые в школе не учились теперь ёрничают в комментариях :D
обяснил бы людям, как так то) как 1=100, а 8=800. я вот не понимаю
Его формула актуальна если, допустим игру купили 1000 человек по предзаказу, а возврат потребовал только 1 до выхода игры, после выхода потребовали возврат ещё 9 человек, тогда, по отношению к тому одному, увеличение действительно будет на 800%. Как-то так. Но все его предположение рушится, если вначале вместо одного человека, возврат сделают двое, тогда 800% уже будет = 18 человек, и так далее. Разница будет увеличиваться все больше и больше, так что он бред написал, и по минусам это видно.
Клоуны из ign сравнили эту игру с бэтменом 2015 года , я конечно не эксперт, но как бы игры вообще разные, видимо чемоданы не занесли, а хомячки не имеют своих мозгов нынче, и глазам не верят, так что "провал" обеспечен, а так игра вроде ничего, быстрый геймплей, картинка в порядке.
Так такие как ты больше на хомячков похожи, раз не видите всех проблем игры. Люди правильно говорят "игра-сервис", но при этом разрабы пыжатся и пытаются убедит пользователей, что это не так, и, видимо, у них это иногда выходит, раз есть такие как ты.
Капец у людей салат в голове... это ж как хорошо им живется, если они из-за игры с ума так сходят)
Да-а, вернуть деньги за некачественный товар = сойти с ума)
Речь не о возврате ДС, а о затраченном времени и эмоциях
И какое же время было затрачено?
Без понятия. Но исходя из объема гневоизливания, даже тут, у людей реально никаких дел и проблем в жизни не существует
Ну да, ведь этим люди заняты 24/7)
а че с игрой то не так мне понравилось все катсцены норм боевка динамичная оптимизон есть че не так
Из-за бага проспойлерилась концовка
в сети уже весит полное прохождение 9ч , как то так ,а заценю ее потом по уценке
сессионка, донатная помойка, гринд-зачистка, радужное хрючево. плюс у компании большое наследие, которое пошло не туда.
могу ошибаться но мне кажется что не мало важную роль в провале игры сыграл тупой слив лиги, я конечно ещё не играл, но я спойлеров не боюсь поэтому посмотрел на ютубе отрывками кое-что и честно говоря больше охренел от глупого слива супса, которого нашпиговали обычными патронами, да даже если прикинуть что криптонитовые, то если мне память не изменяет криптонит его ослабляет но ни в одном источнике он ни разу от него не умирал вроде бы, а бэтс? натренированный мужик с кучей гаджетов да к тому же ещё и чёртов гений, знающий слабости всей лиги и способный сам её раскатать и не единожды уделывавший всех этих аркхэмских фриков вдруг проиграл? даже если учесть что он под контролем, то он приказы выполняет просто, но интеллект и опыт куда делся? в общем странно всё это выглядит.
P.S. Господи, пускай разработчики скажут спустя какое-то время что всё это была альтернативная вселенная а не основной Архэмский канон.
так это вроде бы и есть альтернативная вселенная, так как в трилогии аркхем бетмен типа уже все