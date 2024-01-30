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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
5.1 263 оценки

СМИ: Поисковые запросы о возврате средств за Suicide Squad выросли на 791% после старта раннего доступа

butcher69
Новости

Разработанная легендарной студией Rocksteady, известной по серии игр Batman Arkham, игра Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в ранний доступ на этой неделе.

Игра вызывает все больше споров, начиная с момента ее презентации. Скептицизм усугубился утечкой фрагментов геймплея и сюжетных моментов перед выходом игры, что заставило фанатов вновь усомниться в ее направленности. Позже IGN и другие крупные издания опубликовали превью игры, причем практически единогласно в негативном тоне, что редко встречается в столь широких кругах. "Нам не понравилось", - заявили представители IGN, которым впоследствии Warner Bros в отместку отказала в доступе к пресс-копиям.

Ранний доступ к игре начался с ряда проблем и сервера игры уже несколько раз были полностью отключены. Чтобы получить ранний доступ, вам нужно приобрести Suicide Squad: To Kill the Justice League Deluxe Edition, которое стоит абсурдные 100 долларов. Таким образом, одно из преимуществ Deluxe Edition больше недоступно из-за длительного периода технического обслуживания. Более того, одна из ошибок раннего доступа, судя по всему, полностью проспойлерила концовку игры и пользователи оказались очень недовольны.

По словам издания Windows Central, аналитическая компания McLuck опубликовала заявление о том, что "глючный" запуск Suicide Squad привел к массовому 791-процентному всплеску запросов на "возврат денег за "Отряд самоубийц"" после всех этих неурядиц.

Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра станет доступна уже 2 февраля.

134
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
Сyberpunk

надо не просто деньги забрать, а еще и засудить разработчиков за моральный ущерб нанесённый игрокам. особенно за концовку

63
darkevil555

нет за отключение серверов сколько супер издание который доступ дает стоит?

4
Власов ОЛЕГ

Засудить нужно тех,кто внёс бабло что-бы получить фуфло.

15
Нестор Бескибалов
надо не просто деньги забрать, а еще и засудить разработчиков за моральный ущерб нанесённый игрокам. особенно за концовку

Скажи это ей в лицо еще раз)

9
Max P Нестор Бескибалов

Тут не говорить надо,а кое-что другое сделать.

4
DarMatroskina

а что не так с концовкой?

0
bysaturn

Лохи предзаказали, классика. Теперь ноют, классика.

39
Alex Bog

на этом все и вертится

0
Sаturnus

Лохи должны вертеться.Классика.)

2
vertehwost

эпичнее фейла я еще не видел за aaa проект

35
yrroodd

В последние годы дно постоянно пробивается,бесконечность не предел)

44
Max P yrroodd

Бесконечность она бесконечна.)))

5
answerx32

а как же старфилд?

0
vertehwost answerx32

не так грандиозен , в него продолжают играть, он скорее разочарование года

0
askazanov

Вот глупый пипл, ну сколько вам говорят уже лет - не берите ВЫ предзаказы!!!!!!! Только и стимулируете этих псевдоразрабов вообще не прорабатывать игры!!!!!

13
Mokou

Виталик, это ты?)

1
Gangsta_Dan Mokou

Это Миша)

1
hpi

А потом пойдут массовые увольнения в роксдети и закрытие студии. Печально.

9
Ang Dark

Та нет уже той студии блин... СТАРИЧКИ, основатели давно разбежались и корпят над новой игрой, создав другую студию, а в этой осталишь дундуки, которые принеси-подай всю жизнь и возомнили себя гуру гейм-дева... от студии осталось одно НАЗВАНИЕ и тооо...

16
ViolentAthos

Что происходит. За один год, уже куча игр которые все ненавидят

8
madpumpkin12

Тучи ненависти и зла заволокли некогда бодрый и здравствующий западный игропром.

0
EvgeniiV

Гамно

5
KnDiman

Игры Warner Bros по данной вселенной мне всё больше и больше на поминают ту русскую сказку где у отца всё хуже с возрастом получалось, "старший умный был детина" (серия Batman: Arkham), "средний был и так и сяк" (Gotham Knights), ну думаю "младший вовсе был дурак" кто тут подразумевается говорить не нужно.

3
Alex Bog

))

0
martin32

не очень удачная аналогия. младший, как раз и оказался в "дамках"

0
KnDiman martin32

Я не удивлюсь если и она по продажам остальных обойдёт и окажется в "дамках", тому хоть дурак на конька-горбунька подфартило, игре на недалёких покупателей, которые позарились на вселенную. Но по факту особых трудов никто из них не вложил и как были никчёмными по факту, так и остались. Вот и ещё одна аналогия.

0
Dm Vk

Эх рокстеди, рокстеди. Как же вас угораздило, так вляпаться после аркхемов.

3
madpumpkin12

Дай Бог чтоб студию расформировали!

3
Xrace
3
V3RB

Изначально было понятно, что будет фейл, но мамонты продолжали покупать.

1
Animario

кто-то сейчас злорадствует

0
gloccc

И то и другое = аксиома Эскобара .

5
VELENA-RU

Мда, что делает компания WB?: "делайте игру что бы деняг было много" а в итоге :D, игру я пощупаю а там будет видно :D

0
Alex Bog

ну а сама игра что из себя представляет?

0
antonborisov198

Унылые пострелушки от третьего лица в стиле Dark Void

1
супер пиявка

как удивительно! (НЕТ)

0
vidyssss

Warner bros. кидают все кому не лень

0
Tokito77

лучшеб продолжали линейку с бэтсом или другими героями, расширяя мир на подобие какого нибудь гта

0
PastoralUpton

Братья якуты наверное ликуют))

0
zippodemon0

Что за новость в процентном соотношении высосана из пальца. Если на возврате стоял 1 человек , а потом захотели вернуть 7 человек вот тебе и 700 процентов увеличения)))из мухи слона раздувают прям трагедия....давайте реальные цифры что возврат тысячи хотят сделать , а не эту пляпу, а если цифр нет , то ненадо этого бреда.

0
Art9090

Не, это так не работает, вероятность того, что возврат потребовал только один человек равна примерно нулю.

0
MadDarkGuard

Из этой новости я так и не понял в чём проблема игры)

0
saksnboom

По адресу "аналитической конторы" McLuck нет никаких новостей, а находится какое-то онлайн казино.
Беглый гуглеж по поводу статьи в WindowsCentral привел в обсуждение на сайте resetEra (гуглтрансл):
"«Аналитическая фирма McLuck», судя по беглому беглому просмотру статьи и поиску в Google, кажется довольно сексуальным описанием того, что такое McLuck, если только не появится McLuck, который не является дерьмовым веб-сайтом, посвященным азартным играм в Интернете.

Хотя в статье есть прямая ссылка на этот дерьмовый сайт азартных игр, так что, возможно, они просто надеялись, что никто не прочитает статью внимательно.

Вероятно, это одна из самых тупых статей об играх, которые я когда-либо видел. Почему этот парень продолжает появляться в «Эре»? Он отстой."

картинка с этого "аналлитическо сайта":

0
Аналиус

от таких новостей самооценка поднимается

0
Mad_cloud

Никогда такого не было и вот опять

0
Alex Row

Странные разрабы- могли бы десяток разнообразных выживачей на коленке наклепать и вывалить в ранний доступ- хоть один, да выстрелил бы) а то убили ватмана, не учли тонкую нежную душу современных геймеров - и будут удивляться потом, а че это все так их хейтят)

-1
Pravdarub

Шо опять именитые разрабы слились? Ну ждите через годик два починят, длс запилят и по скидочку продадут. Схавайте как ни в чем не бывало.

-1
Animario

ну шо там рокстеди? может вы ещё и гта 6 тоже в утиль умудритесь послать?

-4
Владимир Кириллов Игоревич

...Хоспаде. Ладно ГТА6, прикинь что будет с Ведьмаком 4.

0
Art9090 Владимир Кириллов Игоревич

Ещё TES 6 забыл) Реально, глядя на поделия последних 2-3 лет, страшно становится за игро-индустрию.

0
Animario Владимир Кириллов Игоревич

я тут именно за рокстеди. После того ремастера трилогии один тип предупреждал, что это возможно не последняя лажа и преподносит рокстеди, как эталон стопроцентной годноты не стоит.

0
BigGeek34

А почему все бомбят? Вы название игры видели? Это же очевидно, что вселенная, где "злодеи" уничтожают "героев".

В комиксах есть сюжеты и похлеще и мрачнее. Просто расслабьтесь и попробуйте поиграть за злодеев, которые побеждают. Это очередная вселенная, которой могут придумать 100 раз с разным развитием и сюжетом.

-5
Stas776

Бомбят потому, что этот кал во вселенной Аркхам. Была она другая, как в Готэм Найтс, было бы вообще насрать

1
inkomniak

Только из за харли поиграю🙂

-8
Jerrido112

Новость для дебилов, был один запрос стало 8, вот вам 800%, а дебилы которые в школе не учились теперь ёрничают в комментариях :D

-14
kedmaker

обяснил бы людям, как так то) как 1=100, а 8=800. я вот не понимаю

0
Art9090 kedmaker

Его формула актуальна если, допустим игру купили 1000 человек по предзаказу, а возврат потребовал только 1 до выхода игры, после выхода потребовали возврат ещё 9 человек, тогда, по отношению к тому одному, увеличение действительно будет на 800%. Как-то так. Но все его предположение рушится, если вначале вместо одного человека, возврат сделают двое, тогда 800% уже будет = 18 человек, и так далее. Разница будет увеличиваться все больше и больше, так что он бред написал, и по минусам это видно.

0
ka4o4ek

Клоуны из ign сравнили эту игру с бэтменом 2015 года , я конечно не эксперт, но как бы игры вообще разные, видимо чемоданы не занесли, а хомячки не имеют своих мозгов нынче, и глазам не верят, так что "провал" обеспечен, а так игра вроде ничего, быстрый геймплей, картинка в порядке.

-19
Art9090

Так такие как ты больше на хомячков похожи, раз не видите всех проблем игры. Люди правильно говорят "игра-сервис", но при этом разрабы пыжатся и пытаются убедит пользователей, что это не так, и, видимо, у них это иногда выходит, раз есть такие как ты.

0
H-DS

Капец у людей салат в голове... это ж как хорошо им живется, если они из-за игры с ума так сходят)

-21
antonborisov198

Да-а, вернуть деньги за некачественный товар = сойти с ума)

13
H-DS antonborisov198

Речь не о возврате ДС, а о затраченном времени и эмоциях

0
antonborisov198 H-DS

И какое же время было затрачено?

1
H-DS antonborisov198

Без понятия. Но исходя из объема гневоизливания, даже тут, у людей реально никаких дел и проблем в жизни не существует

0
antonborisov198 H-DS

Ну да, ведь этим люди заняты 24/7)

1
Litewer

а че с игрой то не так мне понравилось все катсцены норм боевка динамичная оптимизон есть че не так

-26
Alan Grain

Из-за бага проспойлерилась концовка

-1
stalker6362 Alan Grain

в сети уже весит полное прохождение 9ч , как то так ,а заценю ее потом по уценке

1
Stalker608

сессионка, донатная помойка, гринд-зачистка, радужное хрючево. плюс у компании большое наследие, которое пошло не туда.

11
Kelby

могу ошибаться но мне кажется что не мало важную роль в провале игры сыграл тупой слив лиги, я конечно ещё не играл, но я спойлеров не боюсь поэтому посмотрел на ютубе отрывками кое-что и честно говоря больше охренел от глупого слива супса, которого нашпиговали обычными патронами, да даже если прикинуть что криптонитовые, то если мне память не изменяет криптонит его ослабляет но ни в одном источнике он ни разу от него не умирал вроде бы, а бэтс? натренированный мужик с кучей гаджетов да к тому же ещё и чёртов гений, знающий слабости всей лиги и способный сам её раскатать и не единожды уделывавший всех этих аркхэмских фриков вдруг проиграл? даже если учесть что он под контролем, то он приказы выполняет просто, но интеллект и опыт куда делся? в общем странно всё это выглядит.

P.S. Господи, пускай разработчики скажут спустя какое-то время что всё это была альтернативная вселенная а не основной Архэмский канон.

2
DarMatroskina Kelby

так это вроде бы и есть альтернативная вселенная, так как в трилогии аркхем бетмен типа уже все

0