Состоялся релиз машинного русификатора для Suicide Squad: Kill the Justice League

Как стало известно, пользователь LinkOFF выпустил машинный русификатор для Suicide Squad: Kill the Justice League от студии Rocksteady.

Несмотря на то, что игроки еще на релизе смогли разблокировать частичный русификатор от самих разработчиков, в нем был переведен лишь интерфейс. Теперь игроки смогут пройти игру полностью на русском языке.

В свою очередь 27 января разработчики случайно выложили выложили exe-файл без защиты Denuvo, благодаря чему игра уже появилась в сети: