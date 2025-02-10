ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 544 оценки

Состоялся релиз машинного русификатора для Suicide Squad: Kill the Justice League

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь LinkOFF выпустил машинный русификатор для Suicide Squad: Kill the Justice League от студии Rocksteady.

Suicide Squad: Kill The Justice League "Русификатор текста (машинный - Google)"

Несмотря на то, что игроки еще на релизе смогли разблокировать частичный русификатор от самих разработчиков, в нем был переведен лишь интерфейс. Теперь игроки смогут пройти игру полностью на русском языке.

В свою очередь 27 января разработчики случайно выложили выложили exe-файл без защиты Denuvo, благодаря чему игра уже появилась в сети:

Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выложили в сеть exe-файл без защиты Denuvo
22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MNM 1985

)

8
James16rus

А смысл, играть Гуантанамо.

6
FatalleZ

Спасибо, но я всеравно не буду в это играть.

3
Валерий Юриков

Из разряда, если ты думаешь, что занимаешься бесполезным делом, посмотри на него...

3
BAZKIN

Ага, "случайно"

1
Destroited

А смысл в это гуано играть ? Даже с отличным переводом эта поделка и с торрентов не нужна ибо концовку уже давно слили и она самая ущербная и убогая за всю историю существования вселенной DC.

1
jax baron

Наконец-то.

1
Lucky3_15

Обидно, что игра не удалась. Концептуально все смотрелось куда лучше самой реализации.

1
Valend

Зачем?

0
lokdogg

ля только месяц назад прошел на англ, а тут русик(

0
Punisher1

Что-то рано он вышел 🤣🤣🤣

-1