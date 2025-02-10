Состоялся релиз машинного русификатора для Suicide Squad: Kill the Justice League

Как стало известно, пользователь LinkOFF выпустил машинный русификатор для Suicide Squad: Kill the Justice League от студии Rocksteady.
Несмотря на то, что игроки еще на релизе смогли разблокировать частичный русификатор от самих разработчиков, в нем был переведен лишь интерфейс. Теперь игроки смогут пройти игру полностью на русском языке.
В свою очередь 27 января разработчики случайно выложили выложили exe-файл без защиты Denuvo, благодаря чему игра уже появилась в сети:
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А смысл, играть Гуантанамо.
Спасибо, но я всеравно не буду в это играть.
Из разряда, если ты думаешь, что занимаешься бесполезным делом, посмотри на него...
Ага, "случайно"
А смысл в это гуано играть ? Даже с отличным переводом эта поделка и с торрентов не нужна ибо концовку уже давно слили и она самая ущербная и убогая за всю историю существования вселенной DC.
Наконец-то.
Обидно, что игра не удалась. Концептуально все смотрелось куда лучше самой реализации.
Зачем?
ля только месяц назад прошел на англ, а тут русик(
Что-то рано он вышел 🤣🤣🤣