Создатели Suicide Squad: Kill the Justice League намекнули на возвращение Джокера

До дебюта Suicide Squad: Kill the Justice League в магазинах остались считанные дни, и чтобы удержать внимание игроков, Rocksteady поделилась концепт-артами возможного контента, связанного с Джокером, который появится после запуска.
В конце беседы в Discord команда поделилась изображением Харли Квинн на фоне "The Daily Chuckle" - версии штаб-квартиры газеты Daily Planet во вселенной DC, выполненной в джокеровской тематике, которую вы можете увидеть ниже.
Команда Rocksteady, прежде чем показать изображение, предположила, что этот сеттинг станет частью контента, который будет выпущен после запуска игры.
"И последнее, прежде чем мы уйдем", - сказал Дарроч Браун, комьюнити-менеджер Rocksteady Games. "Поскольку мы только что закончили говорить об эндгейме, вот тизер того, что, возможно, появится еще позже...".
Для непосвященных: действие Suicide Squad: Kill the Justice League происходит в той же вселенной, что и серия Batman: Arkham, и спустя несколько лет после финальной главы Arkham Knight. Без лишних спойлеров можно сказать, что возвращение исторического заклятого врага Темного Рыцаря вызовет немалый ажиотаж среди фанатов, учитывая события финала Batman: Arkham City.
Однако стоит отметить, что возможная тема локации не является автоматическим подтверждением присутствия Джокера в игре. В самом деле, существует бесконечное количество нарративных измышлений для объяснения такой обстановки, банальный пример — галлюцинация, вызванная одним из приятных газов Пугала (и кто знает, может быть, мы даже правильно поняли это).
Мы узнаем об этом в ближайшие месяцы после выхода игры Suicide Squad: Kill the Justice League, запланированного на 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и Steam, а в Epic Games Store дебют был перенесен на 5 марта.
Жалко Рокстеди, отряд провалится а студию закроют
Пророческие слова
какой джокер? джокер умер же.. а, раз дедшота превратили из белого латиноса в афроамериканца, то они найдут причину оживить джокера. arkhamverse R.I.P (2009-2015)
Хоть как-то пытаются привлечь внимание к этому не оптимизированному куску DCшного ассасина
жаль на возвращение игор настоящих не намекнули а не этого трешака ретардного
Эту игру ничего не спасёт. В лучшем случае, у неё будут средненькие показатели.
Да он никуда и не уходил.
Мда
Если Аркхем Джокер, а не из мультивселенной какой то, то бред полный
Объяснят также как кожу Дэдшота?
Да и Хэмилл сказал, что с Жокой точно завязал
может все-таки они вытянут проект и из него что-то получится
ну и как в онлайновой сюжет может тягаться с сюжетной трилогией:D
пока что её громят во всю)