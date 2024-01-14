Создатели Suicide Squad: Kill the Justice League намекнули на возвращение Джокера

До дебюта Suicide Squad: Kill the Justice League в магазинах остались считанные дни, и чтобы удержать внимание игроков, Rocksteady поделилась концепт-артами возможного контента, связанного с Джокером, который появится после запуска.

В конце беседы в Discord команда поделилась изображением Харли Квинн на фоне "The Daily Chuckle" - версии штаб-квартиры газеты Daily Planet во вселенной DC, выполненной в джокеровской тематике, которую вы можете увидеть ниже.

Команда Rocksteady, прежде чем показать изображение, предположила, что этот сеттинг станет частью контента, который будет выпущен после запуска игры.

"И последнее, прежде чем мы уйдем", - сказал Дарроч Браун, комьюнити-менеджер Rocksteady Games. "Поскольку мы только что закончили говорить об эндгейме, вот тизер того, что, возможно, появится еще позже...".

Для непосвященных: действие Suicide Squad: Kill the Justice League происходит в той же вселенной, что и серия Batman: Arkham, и спустя несколько лет после финальной главы Arkham Knight. Без лишних спойлеров можно сказать, что возвращение исторического заклятого врага Темного Рыцаря вызовет немалый ажиотаж среди фанатов, учитывая события финала Batman: Arkham City.

Однако стоит отметить, что возможная тема локации не является автоматическим подтверждением присутствия Джокера в игре. В самом деле, существует бесконечное количество нарративных измышлений для объяснения такой обстановки, банальный пример — галлюцинация, вызванная одним из приятных газов Пугала (и кто знает, может быть, мы даже правильно поняли это).

Мы узнаем об этом в ближайшие месяцы после выхода игры Suicide Squad: Kill the Justice League, запланированного на 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и Steam, а в Epic Games Store дебют был перенесен на 5 марта.