Средний балл Suicide Squad на Metacritic опустился ниже 60 - это один из худших ААА-релизов на этом поколении консолей

Несмотря на то, что релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League состоялся еще 2 февраля, рецензии на проект всё еще продолжают появляться - причиной этому стало то, Warner Bros. и Rocksteady не предоставили журналистам копии игры для обзоров.
Издатель и разработчики очевидно догадывались, что средний балл проекта вряд ли будет хорошим, но скорее всего даже в самых страшных кошмарах им и не снилось, что они умудрятся набрать менее 60 баллов, что по современной системе оценивания журналистами означает редчайший мусор. Даже раскритикованная и журналистами и игроками другая недавняя игра Warner Bros., Gotham Knights, смогла набрать 67 баллов.
Средняя оценка игры на Metacritic и Opencritic опустилась до 59 баллов - это один из худших ААА-релизов среди всех игр на текущем поколении консолей. Средний балл от пользователей тоже упал до 3,7 баллов. Среди всех игр на текущем поколении консолей (в том числе и низкобюджетных инди) проект занимает почетное 598 место из 636.
Заслуженно вполне,нечего было делать лайв сервис кал
Игра то на первом месте, с конца правда
Да там только моська главной героини норм, и та похожа как 1 в 1 с певицой у которой Тарзан был мужем, и сам "Выпем за любовь". Бля а как его фамилия, вроде Николаев. Я много играл в поле чудес думаю угадал.
Согласен, у Харли самая живая моська получилась.
Николаев это с усами, он же "за любовь" пел, но вроде не он Тарзан.
Эх, а какая талантливая студия была! Надо бы не экспериментировать, а дальше отличные игры про Бэтса клепать. Вон, юбики по сей день каждый год почти Отсасина пилят и все ок)
Точно, да про египет херня вышла, зато Одисея, отличная. Дальше невнятная, которая скорей ху.....плохая игра, по моему скромному мнению. Но не полностью, она хоть мир, а не как сраный мираж. Кек, название игры полностью её оправдывает хехехехех.
Данная студия давно распалась , основатели ушли и прихватили с собой ВСЕХ разрабов оригинальной трилогии и назвалась символично 100ткой звезд(а если точней Hundred Stars), сейчас трудятся над новой игрой, а ушли тупо не хотя участвовать в таком бреде, что им диктовали WB, т.ч. им только стоит аплодировать за это.