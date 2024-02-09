Средний балл Suicide Squad на Metacritic опустился ниже 60 - это один из худших ААА-релизов на этом поколении консолей

Несмотря на то, что релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League состоялся еще 2 февраля, рецензии на проект всё еще продолжают появляться - причиной этому стало то, Warner Bros. и Rocksteady не предоставили журналистам копии игры для обзоров.

Издатель и разработчики очевидно догадывались, что средний балл проекта вряд ли будет хорошим, но скорее всего даже в самых страшных кошмарах им и не снилось, что они умудрятся набрать менее 60 баллов, что по современной системе оценивания журналистами означает редчайший мусор. Даже раскритикованная и журналистами и игроками другая недавняя игра Warner Bros., Gotham Knights, смогла набрать 67 баллов.

Средняя оценка игры на Metacritic и Opencritic опустилась до 59 баллов - это один из худших ААА-релизов среди всех игр на текущем поколении консолей. Средний балл от пользователей тоже упал до 3,7 баллов. Среди всех игр на текущем поколении консолей (в том числе и низкобюджетных инди) проект занимает почетное 598 место из 636.