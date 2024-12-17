Старт 4-го сезона и появление Дэтстроука почти не сдвинули Suicide Squad с мертвой точки

Rocksteady прекратит активную поддержку Suicide Squad: Kill the Justice League после завершения четвертого сезона в январе 2025 года. Впрочем, до поры до времени оставалась надежда, что с появлением в игре нового персонажа Дэтстроука, казавшегося самым крутым из дополнительных злодеев, привлечет в игру новых игроков. Но увы, по всей видимости, этой игре суждено затеряться в небытие.

О страданиях Suicide Squad также пишет журналист Forbes Пол Тасси. Он отметил, что появление Дэтстроука (не говоря уже о том, что игра получила огромную скидку) вовсе не помогло издательству Warner Bros. Games под конец жизни игры срубить деньжат.

По словам Тасси, это, скорее всего, станет для него финальным обзором количества игроков, то есть, можно сказать, что все закончилось: журналист - один из немногих поклонников игры.

Впрочем, маловероятно, что кто-то до конца надеялся на то, что Дэтстроук сможет исправить сложившуюся ситуацию к лучшему, к тому же, по всей видимости, Rocksteady желает как можно скорее забыть об этой истории.