Suicide Squad: Kill the Justice League больше не будет получать еженедельных новостей от разработчиков

Если вы не заметили, Suicide Squad: Kill the Justice League получил свой второй эпизод с Джокером, «Двойственность», около 11 дней назад. Теперь, когда первый сезон полностью запущен, Rocksteady перейдет от еженедельных новостей разработчиков (сообщений в блоге, в которых обсуждаются текущие проблемы и предстоящие изменения) к «выпуску их, когда у нас есть важные новости о будущем контенте».
Разработчики надеются, что таким образом «выход каждого нового обновления станет захватывающим событием, а вы будете в курсе всех событий, происходящих в игре!». Некоторые считают, что в этом есть смысл — например, зачем предлагать новости от разработчиков без обновлений или значимых новостей, — но другие думают, что это первый шаг к отказу от поддержки.
Число одновременных игроков в Steam за последние 24 часа достигло 519 (по данным SteamDB) - в последний раз оно превышало 1000 во время запуска Season of the Joker. После этого число игроков резко упало, поскольку фанаты жаловались на недостаток контента, повторяющиеся миссии, тяжелый гринд для разблокировки Джокера (также доступного за реальные деньги) и так далее.
Доступная для Xbox Series X/S, PS5 и PC, игра Suicide Squad: Kill the Justice League «не оправдала» ожиданий, согласно Warner Bros. Discovery. Позже материнская компания подтвердила, что это повлияло на потерю выручкии в 200 миллионов долларов. По слухам, пятый сезон игры может стать последним, однако есть сомнения, сможет ли лутер-шутер дотянуть до этого момента. Как всегда, следите за дальнейшими обновлениями.
"игра Suicide Squad: Kill the Justice League «не оправдала» ожиданий, согласно Warner Bros. Discovery. Позже материнская компания подтвердила, что это повлияло на потерю выручкии в 200 миллионов долларов"
Разработчик:
Лол. Ждём ко всему скидку 85-90%))
Поверь, в такое даже забесплатно играть не стоит)
Я помню в прошлом году покупал ключ на ЗБТ за 35 рублей. По моему ничего не изменилось с тех времён?))
Ни русской локализации, ни обещанного оффлайн-режима, ни интересных заданий. Метрополис - обычная дженерик локация.
Сама сюжетка - отрыжка, которая плюет на культовых героев ЛС и четыре игры Batman Arkham, сводя на нет весь сюжет Бэтмена из прошлых игр.
Короче игра полный мусор. Даже Gotham Knights выгодно смотрятся на фоне этого испражнения.